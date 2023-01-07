Kış mevsiminin kalkanı ‘Maraş Abası’

Kahramanmaraş’ın geleneksel erkek kıyafeti ‘aba’ ustaların maharetli ellerinde gelecek nesillere aktarılırken, yaz mevsiminde sıcaklara, kış mevsimlerinde ise soğuklara karşı koruyor.

Anadolu’da 2000 yıllık bir geçmişi olan ’Maraş Abası’ kendine has teknikle sırrı kamış taraklarla elle dokunuyor. Maraş abası, soğuk ve sıcak, yağmur geçirmeyen özelliği ile Maraş kurtuluş mücadelesinde ‘çete’ kıyafetlerinin en önemli giysileri arasında bulunuyordu. Üzerine çeşitli motifler ile süslenen aba, giyenin kişisel kimliğini de ortaya çıkarıyordu.

Kış mevsiminde soğuklara kalkan görevi de üstlenen aba, yaz mevsiminde ise sıcaktan koruması ile geçmişten günümüze kente özgü motiflerle ilmek ilmek son aba ustası 56 yaşındaki Hüseyin Gülegül tarafından dokunuyor.

Gülegül, “Abanın orijinal halini bozmadan dokuyoruz. İpek ve kuzu yününden dokuyoruz. Özellikle Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye gibi bölgelerin abalarını dokuyabiliyorum. Olgunlaşma enstitüsünde ise 7 ustamız şuanda yetişiyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Türk Halk Oyunları Bölüm Antrenörü Erkan Özker ise “Çok eskilere dayanan bir giyim şekli ve temel anlamda bu bölgede kullanılan giyim şekli. Üzerindeki işlemelere göre sosyal statüsü ve yaptığı mesleğini anlatan şekiller vardı. Özellikle kış mevsiminde soğuktan korunmak, yazın da sıcaktan korunmak için kullanılıyordu. Günümüzde kaban mont gibi düşünülebilir. Ama eskiden, ipin kendi kökboyası ve kalitesi ile sıhhatli bir giyecekti” diye konuştu.