Kırşehir’de davullu zurnalı Nevruz kutlaması yapıldı

Baharın gelişi manasına gelen ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Nevruz etkinlikleri, Kırşehir’de Türk Büyükleri Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç .Dr Mahmut Sarıkaya tarafından Nevruz’un tarihçesi anlatıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda yöresel halk oyunları gösterisi düzenlendi. Düzenlenen gösterilere Kültür Bakanlığı Abdallar Grubu davul zurna ekibi eşlik etti.

Nevruz ateşinin Vali İbrahim Akın tarafından yakılmasının ardından AK Parti ve CHP Kırşehir milletvekilleri demir dövdü. Program, yöresel ok atma töreni ardından yakılan Nevruz ateşinden atlanmasının ardından sona erdi.