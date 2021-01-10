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Kırsal kesimdeki çocuklar sinema ile buluştu
Adana’da bir fotoğrafçı, kırsal kesimdeki çocuklara sinema keyfi yaşattı.
Kültür Sanat 10.01.2021, 08:50
Adana’da bir fotoğrafçı, kırsal kesimdeki çocuklara sinema keyfi yaşattı.
Kentte fotoğrafçılık yapan Ogün Sever Okur, merkez Yüreğir ilçesi kırsal kesiminde bulunan ve televizyonları olmayan ailelerin çocuklarına projeksiyon üzerinden sinema keyfi yaşattı.
Tellere beyaz perde takan Okur, çocuklarla birlikte çizgi film seyretti.Çocuklar ilk kez film izlemenin heyecanını yaşadı.
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