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Kırmızı Oda Güler (Su Burcu Yazgı Coşkun) kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinin 2. Bölümünde en çok merak edilen karakterlerden biri de Güler oldu. Kardeşlerine bakmak için her yolu deneyen Güler'in hayat hikayesi ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Sosyal medyaya da konu olan Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda’nın Güler’i Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Kültür Sanat 12.09.2020, 19:33
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Kırmızı Oda Güler (Su Burcu Yazgı Coşkun) kimdir, kaç yaşında?

Su Burcu Yazgı Coşkun Kırmızı Oda’daki performansıyla adından söz ettirdi. Ekranların genç yeteneklerinden Su Burcu Yazgı Coşkun, daha önce de farklı ekran projelerinde yer almıştı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun’un hayatına dair bilgiler…

2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, ortaöğretim eğitimine hala devam ediyor. Farklı Boyut dizisi ile 2011 yılında oyunculuğa ilk adımını atan Coşkun, Aşk Yeniden, Sana Bir Sır Vereceğim, Karadayı ve Kalbim Dört Mevsim dizilerinde rol aldı. 

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