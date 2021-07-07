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Kırmızı halıda şıklık yarışı: İşte 74. Cannes Film Festivali açılışından kareler

Geçen yılki organizasyonu iptal edilen Cannes Film Festivali, tüm ihtişamıyla geri döndü. "Annette" filmi ile açılan 2021 Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı Bella Hadid ve Candice Swanepoel gibi süpermodellerin yanı sıra Jessica Chastain, Marion Cotillard, Maggie Gyllenhaal, Jodie Foster gibi yıldız oyuncuların göz kamaştıran geçidine de sahne oldu. İşte 74. Cannes Film Festivali açılış gecesinden en dikkat çekici görünümler...

Kültür Sanat 07.07.2021, 14:02
Kırmızı halıda şıklık yarışı: İşte 74. Cannes Film Festivali açılışından kareler

Bella Hadid - Jean Paul Gaultier 

Candice Swanepoel - Etro

Candice Swanepoel - Etro 

Jessica Chastain - Dior

Jessica Chastain - Dior 

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Maggie Gyllenhaal - Celine

Maggie Gyllenhaal - Celine 

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Marion Cotillard - Chanel

Marion Cotillard - Chanel 

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Melanie Laurent - Armani Prive

Melanie Laurent - Armani Prive 

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Leila Bekhti - Givenchy

Leila Bekhti - Givenchy 

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Lou Doillon - Gucci

Lou Doillon - Gucci 

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Carla Bruni Sarkozy - Celine

Carla Bruni Sarkozy - Celine 

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Helen Mirren - Dolce & Gabbana

Helen Mirren - Dolce & Gabbana 

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Jodie Foster - Givenchy

Jodie Foster - Givenchy 

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Camelia Jordana - Valentino

Camelia Jordana - Valentino 

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Andie MacDowell - Prada

Andie MacDowell - Prada ​​​​​​​

Elsa Zylberstein - Dior

Elsa Zylberstein - Dior 

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