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Kırmızı halıda şıklık yarışı: İşte 74. Cannes Film Festivali açılışından kareler
Geçen yılki organizasyonu iptal edilen Cannes Film Festivali, tüm ihtişamıyla geri döndü. "Annette" filmi ile açılan 2021 Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı Bella Hadid ve Candice Swanepoel gibi süpermodellerin yanı sıra Jessica Chastain, Marion Cotillard, Maggie Gyllenhaal, Jodie Foster gibi yıldız oyuncuların göz kamaştıran geçidine de sahne oldu. İşte 74. Cannes Film Festivali açılış gecesinden en dikkat çekici görünümler...
Kültür Sanat 07.07.2021, 14:02
Bella Hadid - Jean Paul Gaultier
Candice Swanepoel - Etro
Jessica Chastain - Dior
Maggie Gyllenhaal - Celine
Marion Cotillard - Chanel
Melanie Laurent - Armani Prive
Leila Bekhti - Givenchy
Lou Doillon - Gucci
Carla Bruni Sarkozy - Celine
Helen Mirren - Dolce & Gabbana
Jodie Foster - Givenchy
Camelia Jordana - Valentino