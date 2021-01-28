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KİRLİ OYUN ( FREELANCERS ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?
Malo lakaplı Jonas Maldonado, görev başında öldürüldüğüne inandığı New York Polis Departmanı’nı mensubu babasının izinden gitmektedir. Malo, babasının ‘iyi bir polis’ olduğuna inanarak katillerinin izini sürebilmek için yaşadığı hayatı geride bırakmış ve polis akademisine girmiştir. Mezuniyet sonrası babasının eski ortağı olan Vito Sarcone’nin liderlik ettiği bir polis ekibine dâhil olur. Fakat bu grup, teşkilatı yolsuzluklardan çıkar sağlamak için kullanmaktadır. Ahlaksızlığın ve şiddetin hüküm sürdürdüğü bu ortamı daha da kurcalayan Malo babasını ölüme götüren gerçeklerin de peşinden gider; tüm olan bitenin arkasında adamdan intikam alma planları yapar…
Kültür Sanat 28.01.2021, 14:41
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