banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e "sahtekar" taşı!
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı

Kırlangıç örtülü cami, mimarisi ile dikkat çekiyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan tarihi cami, kırlangıç örtü tekniği ile yapılan ahşap tavanı ile dikkat çekiyor.

Kültür Sanat 02.02.2021, 11:18
4
Kırlangıç örtülü cami, mimarisi ile dikkat çekiyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan tarihi cami, kırlangıç örtü tekniği ile yapılan ahşap tavanı ile dikkat çekiyor.

Anadolu’da ahşap malzemeli cami geleneğinin önemli merkezlerinden birisi olan Tokat’ta, Kızılcaören köyü cami mimari ilginç mimarisi ile görenleri mest ediyor. Kitabesi mevcut olmadığı için kesin bir tarihi belli olmayan caminin tavanında kullanılan kırlangıç örtü tekniği ender örnekler arasında yer alıyor. Kırlangıç örtü tekniği soğuk iklim şartlarının hakim olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Köy sakinlerinden Ömer Yener (70), caminin bir zamanlar medrese olarak kullanmış olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilere burada Arapça öğretmişler. Okulsuz kalmamış. Bu köyün, bu çevrenin en eski camilerinden birisi. Tahta minarenin yapıldığını biliyorum. 1958’de minaresi dağdan getirilen ağaçlarla ’Esmer Usta’ diye bir usta tarafından yapıldı” dedi.

Köy sakinlerinden İsmail Aldemir ise tarihi caminin mimarisi ile oldukça dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "Bu camiye çevre köyler gelip öğretim görüyordu. İskesur, Baydarlı, Kuyucak, Fındıcak Danışmanlı, Çakıllı, Tekke hep bu camide okurlardı. Çaldıran Seferine çıkan Yavuz Sultan Selim Han Selemen yaylasından bu camiye gelmiş” diye konuştu.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16