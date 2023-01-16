Kırkyama ile yapılan 40 eser düzenlenen sergide görücüye çıktı

Edirne’de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından asırlık gelenek ’kırkyama’ sanatı ile hazırlanan 40 eser, düzenlenen sergide görücüye çıktı.

Yüzyıllar önce ufak parça ve eski kumaşların birleştirilmesiyle ortaya çıkan kırkyama işi, Edirne’de açılan kurs ile yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa katılan kadınlar, evlerindeki atık ve eski kumaşları değerlendirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de kırkyama tekniği ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Çöpe gidecek kumaşları kırkyama sanatıyla birleştirerek anlamlı desenler ortaya çıkaran kadınlar, yaptığı eserlerin bazılarını sevdiklerine hediye ediyor bazıları ise satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

12 kursiyerin kırkyama tekniği ile yaptığı 40 eser, Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen sergide görücüye çıktı. Serginin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Serginin açılışına Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve kursiyerler katıldı.

Bu açılan sergilerin, emeğin alın teri olarak çok güzel etki yapacağını söyleyen Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, açılan kursların bu geleneksel sanatların yayılmasına vesile olmasını temenni etti.

"Eserlerin çoğu geri dönüşümden oluşuyor"

Halk Eğitim Merkezinde görevli Kırkyama Sanatı Usta Öğreticisi Gülşen Korkmaz, 12 kursiyerle ve 40 eserle bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Eserlerin birçoğunun geri dönüşümden oluştuğunu söyleyen Korkmaz, "Evlerimizdeki eski giymediğimiz kıyafetlerimizi değerlendirdik. Bu örtülerin hepsi birer anı defteri gibi. Hepsinin ayrı teknik uygulamaları ve hikayesi var" dedi.

"Evdeki eskimiş kumaşları değerlendirmek istedim"

Evde kullandığı ve artık atık haline gelmiş eskimiş kumaşları değerlendirmek amacıyla bir eser yaptığını ve yapım aşamasının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirten Kursiyer Servet Korol, bu kırkyama kursu ile hem boş zamanını değerlendirdiğini hem de geri dönüşümün önemine dikkat çektiğini aktardı.

Devecihan Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştirilen Kırkyama Sergisi, 20 Ocak 2023 Cuma gününe kadar gezilebilecek.