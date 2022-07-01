Kırkpınar için konser

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne’de konser veren Rubato, yoğun ilgiyle karşılaştı. Sarayiçi’ne girişlerde görev alan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konserin giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde kente gelen Rubato, Edirnelilerden tam not aldı. Sarayiçi Er Meydanı’nın yan tarafında kurulan platformda sahne alan Rubato ve ekibi; ’Yağmurlar’, ’Kaç Kadeh Kırıldı’, ’Dostum Dostum’, ’Yorgun Yıllarım’, ’Solmadan Gel Artık’, ’Yıkılmışım Ben’, ’Yürüyorum Sana Doğru’, ’Hatıram Olsun’, ’Düşler Sokağı’, ’Babuba’, ’Gül Ali’, ’Ah Bu Hayat Çekilmez’, ’Hüdayda’, ’Leylim Ley’ ve çeşitli oyun havaları ile konser alanındakileri hem şenlendirdi hem de hüzünlenirdi. Konsere katılan vatandaşlar hareketli şarkılar eşliğinde oynarken, hüzünlü şarkılarda duygu dolu anlar yaşadı.

Konser sonunda Edirnelilere teşekkür eden Rubato, izleyicinin performansına ve uyumuna hayran kaldığını belirterek böyle bir coşkuyu hiçbir yerde görmediğini ifade etti.