Son Dakika
Kırklareli’nde "Endonezya Günü" etkinliği
Kırklareli’nde Bahar Şenlikleri çerçevesinde uluslararası öğrenciler tarafından Endonezya Günü etkinliği düzenlendi.
Kültür Sanat 24.05.2022, 13:32
Kırklareli’nde Bahar Şenlikleri çerçevesinde uluslararası öğrenciler tarafından Endonezya Günü etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, İstiklal Marşı ile Endonezya Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Endonezya’yı tanıtıcı film izletildi. Endonezyalı öğrenciler, yöresel kıyafetler giyerek danslar sergiledi, şarkılar okudu. Öte yandan, Endonezya mutfağının ikramları sunuldu.