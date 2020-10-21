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Kırklareli’de özel çocuklardan özel film

FİLMİN TANITIM TOPLANTISINDA DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İLK KEZ PROFESYONEL OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ.

Kültür Sanat 21.10.2020, 14:30
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Kırklareli’de özel çocuklardan özel film

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde down sendromlu çocukların bir farkındalık projesi olarak yer aldığı “Biz de Sizin Gibiyiz” kısa filminin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Down sendromlu ve otizm hastası çocukları anlatan filmin tanıtımı için bir lokantada düzenlenen toplantıya filmin yönetmeni Onur Öğden ve filmin oyuncuları Sinan Bengier, Şenol İpek, Mehmet Yaşar Çepiç, Ece Pirim, Ayla Varol, Gizem Önder, Saliha Delice, Gökhan Kunt, Caner Dinç, Cihan Bakçacı, Serpil Çelik, Ecrin Kiracı, Kardelen Aşkın, Duru Engin, Gökhan Aktaş, Ege Erdoğan ve Burhan Özdemir’in yanı sıra Almanya’dan da oyuncular katıldı.

Yapımcılığını Filika Medya kurusu Dilek Çakır’ın, yönetmenliğini Onur Öğde’nin üstleneceği, senaryosunu Sevtap Öcal Aşkın’n yazdığı filmin tanıtım toplantısında down sendromlu çocuklar ilk kez profesyonel oyuncularla bir araya geldi. Projenin önemine değinen Dilek Çakır, konunun evrensel boyutlarda olması sebebiyle Almanya’dan da oyuncuların yer aldığını ve filmin Almanya ve Bulgaristan’da kendi dilleriyle alt yazılı olarak gösterileceğini söyledi. Tüm oyuncuların gönüllü olarak projeye katkı verdiğini belirten Çakır, filmin galasının Kırklareli’de gerçekleşeceğini ifade etti.

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