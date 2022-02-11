Kahramanmaraş’ta 80 kadının 4 yılda işlediği el sanatları sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü usta öğretmenlerce 4 yılda hazırlanan "Kırk Yamada Kırk Maraş" sergisi Dulkadiroğlu ilçesi Bahtiyar Yokuşu’ndaki taziye evi bahçesinde açıldı.

Sergide, Kahramanmaraş’ın tarihi mekanları, yiyecek kültürü, bitki örtüsü, sanatsal değeri olan mimari eserleri, geleneksel el sanatları ve savaşın seyrini değiştiren önemli olaylar temaları altında çeşitli kumaşlar veya materyalleri birleştirerek yapılan, yapılması zor ve zaman isteyen geleneksel bir el sanatı olan kırk yama tekniği ile 40 şaheser tablo halinde yer alıyor.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, “40 yamada 40 Maraş isimli bu sergi için 4 yıldır bütün ekibimizle çalışıyoruz. Bu sergiyi Dulkadiroğlu Belediyesinin katkılarıyla sunuma hazırladık. Ama bundan evvel bu serginin 4 yıllık bir mutfağı var. 40 büyük tablo içerisinde Kahramanmaraş’ın değerleri, kültürü, sanatı anlatılmaya çalışıldı” dedi.

Tabloların 4 yıl boyunca ilmek ilmek işlendiğini ifade eden Ayşe Taş ise, “Sergimiz kapsamında Kahramanmaraş’ı anlatan 40 adet, 40 yama tekniğiyle çalışılmış tablomuz izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın neticesi burada gördüğünüz ürünler. Ortalama 10 usta öğreticimiz 4 yıl boyunca ilmek ilmek tablolarımızı dokuyarak sergimizi hazırlamış bulunmakta” dedi.

Kırk Yamada Kırk Maraş sergisi 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.