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Kim Milyoner Olmak İster neden yok?
Son olarak yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelen programın yeni yıl içerisinde yeni bölümünün hiç ekrana gelmemesi kafalarda soru işareti yarattı. Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi?
Kültür Sanat 23.01.2021, 20:03
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yok. Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Akıncı dizisinin tekrar bölümü yayında olacak. Programın yeni bölümü bu sene hiç yayınlanmadı, yeni bölümler ekrana gelecek mi henüz herhangi bir açıklama yok.