Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yok. Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Akıncı dizisinin tekrar bölümü yayında olacak. Programın yeni bölümü bu sene hiç yayınlanmadı, yeni bölümler ekrana gelecek mi henüz herhangi bir açıklama yok.