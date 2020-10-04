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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Kobranın sözlükte geçen diğer adı nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezondaki 2. böümüyle izleyicisini yine ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı nedir?" sorusu dikkat çekti. Yarışmacı "Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı nedir?" sorusunun doğru cevabını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte geceye damga vuran o soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde kareler...
Kültür Sanat 04.10.2020, 00:13
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Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı nedir?" sorusu dikkat çekti. Doğru cevap ise Gözlüklü yılan.
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