Kiğı’da ilk defa yayla şenliği düzenlendi

Bingöl’ün Kiğı ilçesi Ağaçören köyünde yayla şenliği düzenlendi. Köy yaylasında yoğun katılımla yapılan şenlikte kazanlar kaynadı, ünlü türkücü Abdurrahman Delen konseri eşliğinde bölge halkı gönüllerince eğlendi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Ağaçören köyünde ilk defa yayla şenliği düzenlendi. Köy ahalisi tarafından düzenlenen şenliğe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazanların kaynadığı, halayların çekildiği şenlikte sahne alan ünlü türkücü Abdurrahman Delen misafirlere unutulmaz dakikalar yaşatırken, Delen’in yani sıra Aziz Koç, Murat Güntay ve Halit Ökten de sahne aldı.