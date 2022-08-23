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Kiev’de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergileniyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar sergileniyor.

Kültür Sanat 23.08.2022, 13:14
Kiev’de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergileniyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar sergileniyor.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar başkent Kiev’de sergileniyor. Kiev’in ana caddesi Khreshchatyk’te sergilenen askeri teçhizatlar arasında, Rus ordusuna ait 200 tankın yanı sıra füze ve zırhlı personel taşıyıcılar da yer alıyor.

Bölge sakinleri sergilenen askeri teçhizatları görmek için Khreshchatyk caddesine gelerek fotoğraf çekindi.

Öte yandan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yarın düzenlenmesi beklenen Ukrayna Bağımsızlık Günü etkinlikleri Rusya’nın saldırı ihtimallerine karşı yasaklanmıştı.

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