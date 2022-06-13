KidZania İstanbul, 8. yaşını basın mensupları ve çocuklarıyla kutladı

KidZania İstanbul, 8. yılı kapsamında basın mensupları ve çocuklarını ağırladı. Buluşmada katılımcılara çocuklar ülkesindeki yeniliklerden bahsedildi.

KidZania İstanbul, 8. yılı kapsamında basın mensupları ve çocuklarını ağırladı. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, ev sahipliğini üstlendiği buluşmada katılımcılara çocuklar ülkesindeki yeniliklerden ve ülkenin çocuklara neler kattığından bahsetti. Çocuklar meslekler üzerinden özel tasarlanmış 60’ın üzerinde aktiviteye çocuklar ülkesinde katılabiliyor ve böylece eğlenerek öğrenme metodu ile yeni beceri ve değerler kazanıyor. Çocuklar, şehirde yaptıkları her iş ve faaliyetle toplumda birey olmayı, finansal okur yazarlığı, yetişkin dünyasını deneyimleyip; özgüven, saygı ve takım çalışması gibi kavramlarla tanışıyorlar.

Çocuklar ülkesinin 8. yılı kapsamında basın mensupları ve çocuklarıyla bir araya gelen Timur yaptığı konuşmada, “Okul ile gerçek dünya arasında bir köprü görevi üstlenen KidZania’da, çocukların, teorik bilgilerini güvenli ve gerçekçi bir ortamda uygulamaya geçmeleri için çalışıyoruz. Bu sene KidZania İstanbul’un 8. yaşını kutluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 1,7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık. Şehrimizde ağırladığımız 1-14 yaş ziyaretçilerimiz bugüne kadar toplamda 10 milyonun üzerinde aktivite yaptı. Erkek çocuklarının en sevdiği aktivite itfaiye iken kız çocuklarının en sevdiği aktivite süpermarket. Hem erkek çocuklarının hem de kız çocuklarının sevdiği aktiviteler ise itfaiye, süpermarket, inşaat alanı, kurye ve gizli ajan aktiviteleri” dedi.

Timur, çocuklar ülkesinin sekiz yılda kat ettiği yoldan bahsederek sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklar ülkesinin çocuklar için bir eğlence parkından çok daha fazlası olması için sekiz yıldır büyük özenle çalışıyoruz. KidZania 1999 yılında Meksika’da ilk kurulduğunda çocuklara özel hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir şehir kurmak istenmiş. Bugün biz de İstanbul’da bu hayali büyütüyoruz. Geçen sekiz yılda iş ortaklarımızla yaptığımız iş birlikleriyle şehir içinde sunduğumuz aktivitelerin yanı sıra pek çok dönemsel, çocuklara yeni dünyaların kapılarını açan ve geleneksel hale gelen projelerimiz de oldu. Sen de Yaz Öykü Yarışması, Satranç Turnuvası, şu anda devam etmekte olan Daha Sürdürülebilir Bir Dünya uygulaması, Edutainment Zummit bunlardan bazıları."

Timur, şehirdeki aktivitelerin Davranış Bilimleri Enstitüsü onaylı olduğunu belirterek, Milli Eğitim müfredatı ile de uyumundan bahsetti. Timur, “Öğrenme içeriğimiz, oyun uzmanları, eğitimciler ve tasarımcılar tarafından en iyi küresel uygulamalara, OECD ‘Eğitim 2030- İstediğimiz Gelecek’ çerçevesine ve diğer uluslararası standartlara uygun ve Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor. Müfredatla bağlantılı KidZania deneyiminde, çocukların okulda öğrendiklerini pekiştirmelerine olanak sağlıyoruz” dedi.

Global Compact destekçisi de olduklarının altını çizen Timur, Milli Eğitim İstanbul İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokolle bu yıl içinde dezavantajlı bölge okullarından 18 bin çocuğu ücretsiz olarak çocuklar ülkesinde ağırlayacaklarını belirtti. Timur, ’daha iyi bir dünya’ ve çocuklara ‘daha iyi bir gelecek’ sunmak için çalıştıklarını vurgulayarak sözlerini tamamladı. Konuşmanın ardından katılımcılar çocuklar ülkesini gezerek eğlenceli anlar yaşadı.