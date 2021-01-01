Ketebe Yayınları, TYB Yayıncılık Özel Ödülü’ne layık görüldü

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen bu yılın "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini almaya hak kazanan isimler belli oldu. Ketebe Yayınları kuruluşunun 3’üncü yılını tamamlarken, başarısını ödülle taçlandırdı.

Basın, yayın, televizyon ve radyo alanında da ödüllerin duyurulduğu açıklamada, Yayıncılık Özel kategorisinde Ketebe Yayınları özel ödüle layık görüldü. 2021 yılı Mart ayında 3’üncü Yılını doldurarak 4’üncü yaşına girecek olan Ketebe Yayınları, kuruluşundan bu yana 415 eser yayınladı. Türk kültür, bilim ve sanat camiasının değerli yazar isimleriyle katkılar sağlayan Ketebe Yayınları, TYB’nin layık gördüğü bu ödülle başarısını taçlandırdı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. TYB Ödülleri 2020 yılına ilişkin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödül çalışmalarını dün tamamladıklarını belirten Arıcan yayıncı, yazar, şair, akademisyen ve eleştirmenlerden oluşan ödül seçici kurulunun titizlikle çalışmaları değerlendirdiğini kaydetti. Açıklamasında, salgının yıpratıcı etkisine rağmen romandan hikayeye, şiirden denemeye, televizyon dizilerinden sinemaya kadar kültür, sanat ve edebiyat alanında çok önemli yayın ve eserlerin yayınlanmasını sevindirici bulduklarını kaydederek, Türk kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkıda bulunanlara tebriklerini iletti. Eser sahiplerine gelecek günlerde açıklanacak bir tarihte ödülleri takdim edeceklerini bildirildi.