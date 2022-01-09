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’Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminin Trabzon’da özel bir gösterimi gerçekleştirildi

Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin Trabzon özel gösterimi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kültür Sanat 09.01.2022, 21:55
’Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminin Trabzon’da özel bir gösterimi gerçekleştirildi

Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin Trabzon özel gösterimi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi’ndeki evlerinin yanında 11 Ağustos 2017 tarihinde gördüğü PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi vizyona girdiği bir hafta içerisinde yaklaşık yarım milyon kişiye ulaştı. 2022’nin en iyi giriş yapan Türk filmi olan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in Trabzon özel gösterimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Filmin Trabzon özel gösterimine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve aile üyeleri, şehit Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik ve aile üyeleri, oyuncular Alayça Öztürk Gidişoğlu (Cemile Gedik), Rahman Beşel (Eren Bülbül), Kemal Balibas (Fethi Sekin), Atay Yıldız (Çavuş Yusuf Atay), Ömer Asaf Kurtuluş (Eren Bülbül 5 yaş) ve senarist Mert Dikmen katıldı.

“Film değerli bir hatıra olacak”

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin dördüncü özel gösterimini Trabzon’da gerçekleştirmenin önemini vurgulayan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, “Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in çok değerli anılarını, hatıralarını yad etmek için TRT olarak uzun süredir yapımında emek sarf ettiğimiz bir çok kıymetli Kesişme; İyi ki Varsın eren filminin 4. Galasını bu hazin hadisenin gerçekleştiği kahraman Trabzon ilimizde icra ediyoruz. Memleketimiz şehitlik makamının hakkını her manada veren her bir bireyin hakikaten en yüksek mertebe olan şehitlik makamını hep bir kadirşinaslıkla cevap verdiği bir memleketin evlatlarıyız. TRT olarak özellikle bu hazin hadisenin akabinde bizler de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek adına bir süredir bu değerli filmi ortaya koymak adına birçok paydaşla birlikte nihayete erdirdik. Şehitlerimizin her biri bizim için çok değerli. Onları her zaman hatıralarımızda yad ediyoruz. İnşallah bu manada Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmimiz, layıkıyla nesilden nesile izlenen onların hatıralarını yat eden, bundan sonra da bu kahramanlık mücadelesinde kötülerin karşısında iyiliğin savunucuları olarak bizler hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

“TRT’nin böyle bir yapımı üstlenip bizlerle buluşturması çok anlamlı oldu”

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise yapım için TRT’ye teşekkür ederek, “İki kahramanımız Eren Bülbül yavrumuzla, Ferhat Gedik Astsubayımızın hayatını konu alan ve yaklaşık 4,5 yıl önce yaşadığımız hepimizi derinden üzen hadiseden sonra ve bunların ikisinin de hayatını konu alan TRT ortak yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin galasındayız. TRT camiasına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizi duygulandıran, ülkemizin milli birliğine beraberliğine kardeşliğine çok ciddi katkısı olacağına inandığımız gençlerimizde milli heyecan oluşturma noktasında çok ciddi mesajları içerisinde barındıran bu film gerçekten ihtiyacımız olan bir dönemde TRT’nin böyle bir yapımı üstlenip bizlerle buluşturması çok anlamlı oldu” dedi.

Pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi

Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tüm Türkiye’de 800 sinema salonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Ocak Çarşamba günü Belçika’da, 6 Ocak Perşembe günü ise Azerbaycan’da vizyona giren film sinemaseverlerden tam not aldı. Tüm Türkiye’de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran, yurt dışında da yine büyük yankı uyandıran film, pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

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