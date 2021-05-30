Kepçe operatörü kanalizasyon hattı kazarken tarihe çarptı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kanalizasyon şebekesi çukuru kazarken Roma dönemine ait Apollon heykeli bulan kepçe operatörü Halil Çalık, 30 yıllık meslek hayatında ilk defa başına böyle bir şey geldiğini kaydederek, “Önce çok heyecanlandım sonra yetkililere haber verdim, heykelin tarihe kazandırılmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye ekipleri bölgede kanalizasyon hattı yenileme çalışması yapmaya başladı. Yeni boruların döşenmesi için kepçe ile kuyu kazan Halil Çalık isimli operatör kazı esnasında sert bir objeye çarptı. Ardından aldığı toprağı yol kenarına bırakan Çalık aşağı inip baktığında ise çarptığı cismin belden yukarısı olmayan heykel olduğunu fark edince durumu belediye başkanına ve jandarmaya bildirerek beklemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemi aldıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Bölgeye 5 kişilik uzman bir ekip geldi. Objeleri koruma altına alan ekipler, ardından eserleri Afyonkarahisar Müzesi’ne götürdüler.

Heykel Apollon heykeli

Yapılan ilk tespitlerde heykelin Apollon heykeli olduğu ve Roma dönemine ait olduğu saptandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, heykelinde üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, “Heykel yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup baş ve diz altından eksik olduğu görüldü. Söz konusu kırıklar eski olup parçaları bulunamamıştır. İlk verilere göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelin muhtemelen Apollon olduğu düşünülmüştür” dedi.

“Taş gibi bir şey gördüm”

Kazı çalışmasını yaparken şans eseri önemli bir tarihi eser bulan kepçe operatörü Çalık ise, “Belediye adına kanalizasyon şebekesi çukuru kazıyordum. Kazı yaptığım esnada topraktan farklı olduğunu düşündüğüm taş gibi bir şey gördüm, inip baktığımda toprağın içinde taştan farklı şekilli bir heykel olduğunu fark ettim. Ardından amirlerime haber verdim sonra polise, ardından jandarma ve müze müdürlüğüne haber verildi. Sonra ekipler buraya geldi kısa bir çalışma yapıp heykeli buradan alıp gittiler” diye konuştu.

“Burada daha güzel şeyler çıkabilir”

Heykeli görünce hemen kazı çalışmasını durdurduğunu dile getiren Çalık, heykelin tarihe kazandırılacak olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu vurguladı. Çalık, “Şaşırdım daha önce başıma böyle bir olay gelmemişti. Heyecanlandım çünkü ilk defa başıma geliyor böyle bir olay. Aşağı yukarı 30 yıllık bir meslek hayatım var ama ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. İnsan şaşırıp heyecanlanıyor biraz. Heykelin tarihe kazandırılacak olmasından dolayı çok mutluyum. Zaten o yüzden kazıyı durdurdum ben. O yüzden kazmayı hemen durdurup yetkililere haber verdim ve düşündüm belki daha büyük bir tarih araştırılması yapılabilir, burada daha güzel şeyler çıkabilir. O yüzden direkt kazıyı durdurup güvenlik güçlerine haber verdim” diye konuştu.

“Şaşkınlığımız halen sürüyor”

Ekrem Karaman isimli belediye işçisi ise şaşkınlıklarının halen devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Belediyemiz kanalizasyon çalışması sırasında kepçe operatörümüz kazarken bir şey olduğunu fark etti. O sırada onu kepçe ile alıp toprağın üzerine attı. Biz de heykel olduğunu fark edince yetkililere haber verdik. Sonra müze görevlileri geldi ve burada gerekli işlemleri yaptı. Heykeli görünce şaşırdık, müze görevlilerine sorduğumuzda bize Roma dönemine ait Apollon heykeli olduğunu söylediler.”

Öte yandan, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan heykel koruma altına alınırken, üzerindeki incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.