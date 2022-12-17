Kentsel dönüşüm için kazılan alandan tarihi mezar çıktı

Kocaeli’de kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan ve kazı çalışmalarının başladığı Cedit Mahallesi’nde tarihi mezar bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan Cedit Mahallesi’nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi mezar bulundu. Kazı yapılan bölge, Doğu Roma İmparatorluğu’na 45 yıl başkentlik yapan tek şehir olan Nikomedya bölgesi olduğu için Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kentsel dönüşüm çalışmaları boyunca kazıların başında duruyor. Son yapılan kazıda bulunan tarihi mezar, Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. İnşaat projesini ise etkileyen bir şey olmadığı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Çalışmaların yapıldığı alan dron ile havadan görüntülendi.