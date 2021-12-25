Kentin yeni kültür sanat platformu İzmir Art tanıtıldı

Sanat gündemini bünyesinde toplayan, ortak üretimlerle sanatçılarla etkileşim içinde bir kültürel oluşum olan İzmir Art’ın tanıtımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni sanat oluşumu İzmir Art’ın lansmanı Tarihi Havagazı Fabrikasında yapıldı. Lansmana, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra Zülfü Livaneli, Hayko Cepkin, Cezmi Baskın gibi bir çok ünlü sanatçı ve sanat kurumu temsilcileri katıldı. Lansmanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür ve sanatta dijitalleşmenin önemine de vurgu yaparak, “Kültür ve sanat cehaletin önünde bir engel, birlikte yaşamımızı keyifli kılan bir enstrüman. Daha pek çok tanımlama yapılabilir ama eksikliği hayatımızı çölleştiriyor, bizi yoksullaştırıyor” diye konuştu. Demokrasiyi dijitalleştirmek zorunda olduklarını söyleyen Soyer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Demokrasi, 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Demokrasi, birlikte yaşama kültürü, birlikte yaşama hukuku, birlikte yaşamanın güzelliği, insanlığın bulduğu en güzel inovasyondur. Demokrasinin erdemlerinde zenginliğinde bir zafiyet yok ama demokrasinin insan topluluklarıyla buluşmasında kullanılan araçlarda bir sıkıntı var. O yüzden demokrasiyi dijitalleştirmek mecburiyetindeyiz. ’Visit İzmir’ adında bir çalışma yaptık. İzmir’in turizmi potansiyelini ortaya çıkaran bir çalışma oldu. Bu çalışma, kültür ve sanat üretiminin insanlarla buluşmasının dijitalleştirilmesidir. Bütün arzumuz, bu çölleşen iklimimizde kültür ve sanatla nefes almak için daha çok insanı kültür sanat üreticisiyle buluşturmak" dedi.

İzmir’e sık sık geldiğini dile getiren sanatçı Zülfü Livaneli ise “Tunç Başkan bir düzenleme yapıyor gel deyince geliyorum. Tunç Başkan’ın benim manevi protokolünde çok önemli bir yeri var. Bugün onu yöneticiliğini yaptığı çalışmada çok destekliyorum. Toplumlar sertleşiyor, ekonomik çıkarlar, siyasi çıkar ilişkileri dehşetli çatışmalara yol açıyor. Bunları dönen çarklar olarak düşünün, bunların içine bir yumuşatıcı koymamız lazım. Bu da kültürdür. İnsanları, ülkeleri birbirine yaklaştıracak şey kültür ve sanattır. İyi ki büyükşehirlerimizde bu belediyeler var. İyi ki İzmir’de Tunç Soyer var” diye konuştu.