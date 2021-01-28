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Kendime on üzerinden altı buçuk, iyi uyandıysam yedi veririm. Ben dokuzsam Brad Pitt’e ne diyeceğiz

Her hafta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile PSM Online’dan seyirci karşısına çıkan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, yakışıklı oyuncu Engin Öztürk oldu.

Kültür Sanat 28.01.2021, 13:05
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Kendime on üzerinden altı buçuk, iyi uyandıysam yedi veririm. Ben dokuzsam Brad Pitt’e ne diyeceğiz

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında sevilen oyuncu Engin Öztürk samimi tavrı ve daha önce hiçbir yerde anlatmadığı itiraflarıyla geceye damga vurdu.

Asker çocuğu olan ve Eskişehir’de büyüdüğünü anlatan yakışıklı oyuncu, çocukluk döneminin lojmanda büyüdüğü için çok rahat geçtiğini anlatırken eve girmenin bir saati olduğunu lojmandan çıktıktan sonra öğrendiğini ifade etti.  Genel geçer kanının aksine asker çocuğu olmasının çok sıkı bir disiplin demek olmadığını da belirten Öztürk, “babam geldi diye ayağa kalkıp hazır ola geçmiyorduk elbette” sözleriyle stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Hali hazırda ulusal bir kanalda devam eden dizisinin yanı sıra yakın zamanda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisiyle de son dönemde adından sıkça söz ettiren Engin Öztürk, geçtiğimiz üç senenin kendisi için hiç yoğun geçmemesinin aksine son dönemin kendisi için alışmadık şekilde yoğun olduğunu da ifade etti. 

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren yakışıklı oyuncu, “Fake sosyal medya hesabın var mı?” sorusuna verdiği “Leş video izlemeyi çok seviyorum, yemek videosu olsun tiktok videosu olsun… böyle videoların altında da orada Engin Öztürk yazmasın diye fake sosyal medya hesabı kullanıyorum.” Cevabıyla herkesi güldürdü. Programın aynı bölümünde İbrahim Selim’in kendisine yönelttiği “Kendine yakışıklılık konusunda 0 ile 10 arasında kaç puan verirsin?” sorusuna verdiği “ Bence altı buçuk, güne iyi uyandıysam yedi derim en fazla” mütevazi cevabıyla da bir kez daha gönülleri fethetti.

İbrahim Selim’in programın sohbet bölümünde konuyu enstrümanlara getirmesiyle Engin Öztürk’ün üflemeli çalgılara olan tutkusuyla ilgili hiç bilinmeyen bir yönü de gün yüzüne çıkmış oldu. Klarnet çalmayı denediğini ancak müzik aleti çalan sanatçıların yanında kendi performansının yalnızca bir deneyim olarak kalabileceğini belirten yakışıklı oyuncu, zenginliğe dair en büyük hayalinin de evinin bir odasını dünyada bulunan bütün üflemeli çalgılarla doldurmak olduğunu itiraf etti.

Yorumlar (1)
Güllü 1 saat önce
La oğlum kendini niye eziyorsun
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