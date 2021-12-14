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Kemer’in su altı güzellikleri Rusya’da tanıtılacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan dalış fuarı öncesi Kemer’de istişare toplantısı düzenlendi. Kemer Belediyesinde düzenlenen toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Su altı Fotoğrafçısı Adnan Büyük ve Octobus Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ali Sivrikaya katıldı.

Kültür Sanat 14.12.2021, 14:56
Kemer’in su altı güzellikleri Rusya’da tanıtılacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan dalış fuarı öncesi Kemer’de istişare toplantısı düzenlendi. Kemer Belediyesinde düzenlenen toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Su altı Fotoğrafçısı Adnan Büyük ve Octobus Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ali Sivrikaya katıldı.

Toplantıda, 17-20 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Moskova Dalış Fuarı’na Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer’deki dalış okullarının katılım sağlaması ve Kemer’in su altı güzellilerinin tanıtılması konuşuldu. Fuarda, Kemer’in su altı güzelliklerinin yanı sıra, en iyi dalış noktaları, dalış turizmini canlandırmak ve Kemer’e daha fazla turist çekmek amacıyla tanıtım yapılması amaçlanıyor.

“Pandemi öncesinde 100 bin kişi dalış yapıyordu”

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer’in yerüstündeki güzelliklerinin yanı sıra su altında da güzelliklerinin olduğunu söyledi. Kemer’e ciddi anlamda dalış yapmak için gelen misafirlerin olduğuna dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Pandemi öncesinde 100 bin civarında dalış yapan vardı. Bu çok iyi bir rakam. Bu rakamı daha fazla nasıl artırabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Rusya’da dalış fuarı yapılacak. Kemer’deki dalış okullarını fuara göndereceğiz ve belediye olarak masraflarını biz karşılayacağız. Kemer’in su altı güzelliklerini fuarda tanıtacaklar. Her şey tanıtımla oluyor. Kemer Belediyesi olarak tanıtıma destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Dalış turizmi birçok ülkede kurtarıcı durumda”

Su altı Fotoğrafçısı Adnan Büyük ise Belediye Başkanı Topaloğlu ile fuar öncesi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Aslında bizim büyük bir avantajımız var. Kemer’i en çok ziyaret edenler Ruslar. Bunu kullanmak istiyoruz. Moskova’daki fuarda stant açacağız. Tanıtım yapıp gelecek seneye hazırlıklı girelim diye bir düşüncemiz var. Dalış turizmi aslında birçok ülkede kurtarıcı durumda. Kemer’in su altı güzelliklerini yeterince tanıtamıyoruz. Özellikle Ruslara hiç tanıtım yapamıyoruz. Amacımız Ruslara bölgemizi daha iyi tanıtmak” şeklinde konuştu.

“Kemer tanıtımına su altından da destek vereceğiz”

Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ali Sivrikaya da Başkan Topaloğlu ile yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Başkan Topaloğlu’nun belediye olarak fuara tam destek vereceğini ifade eden Sivrikaya, “Fuarda Rusları Kemer’in su altı güzelliklerini görmeye davet edeceğiz. Kemer’de çok iyi dalış noktaları var. Paris 2 Batığı zaten en çok dalınan yer. Pati Batığı, üç adalar ve diğer dalış yerleri çok fazla ilgi görüyor. Buraları fazla tanıtamıyoruz diye düşünüyorum. Bugünkü toplantı da bunun tersine çevirmek için yapılan bir toplantıydı. İleriki dönemde Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak tanıtım eksikliğini çözeceğiz. Kemer tanıtımına su altından da destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Adnan Büyük ve Ali Sivrikaya, Kemer Üç Adlar dalış noktasından çekilmiş bir fotoğraf tablosunu Başkan Topaloğlu’na hediye etti. Ay Işığı, Kiriş Koyu, Üç Adalar, Fener Sığlığı, Kiriş Mağara Koyu, Kiriş Akvaryum Koyu, Pati Batığı, Paris 2 Batığında dalış yapan yerli ve yabancı misafirler, vatoz, deniz kaplumbağası, nadir bulunan deniz tavşanları, ahtapot, müren, akya balığı, papaz balığı, melanur, mürekkep balığı gibi su altı canlılarını görme fırsatı bulabiliyor.

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