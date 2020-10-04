Kemal Sunal, "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan karakteri canlandırmıştır?
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…
SORU:
Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır?
A - Boks
B - Futbol
C - Atletizm
D - Basketbol
CEVAP: D
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:49
|Yatsı
|20:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|8
|2. Karagümrük
|4
|7
|3. Alanyaspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Antalyaspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Altay
|4
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|7
|6. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|7. Giresunspor
|4
|7
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|3
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Newcastle
|4
|7
|7. Aston Villa
|2
|6
|8. Arsenal
|3
|6
|9. Crystal Palace
|4
|6
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Man City
|3
|4
|12. West Ham
|3
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Brighton
|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Sheffield United
|3
|0
|19. Burnley
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|5
|9
|2. Real Sociedad
|5
|8
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Getafe
|4
|7
|6. Valencia
|5
|7
|7. Barcelona
|2
|6
|8. Sevilla
|2
|6
|9. Cádiz
|4
|6
|10. Granada
|3
|6
|11. Atletico Madrid
|3
|5
|12. Celta de Vigo
|4
|5
|13. Eibar
|5
|4
|14. Huesca
|5
|4
|15. Elche
|3
|4
|16. Levante
|3
|3
|17. Osasuna
|3
|3
|18. Athletic Bilbao
|3
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1