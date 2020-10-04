Kemal Sunal, "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan karakteri canlandırmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

SORU:

Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı "Tatlı Dillim"de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır?

A - Boks

B - Futbol

C - Atletizm

D - Basketbol

CEVAP: D