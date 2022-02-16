Kelkit Zilli Kiliminde 100 yıllık yeni desen bulundu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde asırlardır yapılan coğrafi işaretli Kelkit Zilli Kiliminde 100 yıllık olduğu değerlendirilen yeni bir desen bulundu. Bulunan desenle birlikte kilim üzerinde işlenen desen sayısı 29’a çıktı.

Kelkit ilçesinde Orta Asya’dan günümüze kadar gelen ve en iyi ustanın bile 15 günde 3 metrekare dokuyabildiği Kelkit Zilli Kiliminde 100 yıllık olduğu değerlendirilen yeni bir desen keşfedildi.

Sadece koyun yünü ve kök boya ile renklendirilerek yapılan ve bu sayede yüzyıllar boyunca hiç eskimeden kullanılan Zilli Kilimin üzerine işlenen desen sayısı yeni keşifle birlikte 29’a çıktı.

Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde tesadüfen bulunan bir kilim üzerinde yer alan desenin, bölgede şu ana kadar hiçbir kilim üzerine işlenmediği ve tarihinin 100 yıl öncesine dayanabileceği ifade edildi. Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından sadece işlenmesinin bile 2,5 hafta sürdüğü desenin patentinin alınması için çalışma başlatılacak.

“Çok heyecanlandık, 100 yıllık bir desen”

Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde el sanatları usta öğreticisi olan Sema Fındık, Kelkit Zilli Kiliminde ilk defa böyle bir desenle karşılaştığını ve çok heyecanlandığını söyledi.

İlçede 5 yıldır Zilli Kilim dokuduğunu kaydeden Fındık, “İstek üzerine, farklı boyutlarda bayraklar ve kilimler dokuyoruz. Daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Kelkit Zilli Kiliminde ilk defa karşılaştığımız bir desen geldi bize. Çok heyecanlandık sonuçta 100 yıllık bir desenden bahsediyoruz. Hiç görülmemiş bir desen. İlk ben yapmak istedim. Hocalarımızla birlikte ilk önce projelendirmesini gerçekleştirdik. Bu yeni deseni arka planda bırakmayacak bir kombine de ihtiyaç vardı. Daha sonra renk kombinini yaptık. Daha çabuk bitmesi ve ürünü erkenden görmek için heyecanlanıyorsunuz. Daha fazla örme isteği uyandırıyor. Önümüzde tabi ki örnek hali var ama yeni bir deseni tekrar ortaya çıkarmak tabi ki heyecanlandırıyor. Buradaki bütün arkadaşlarım da sürekli başıma gelerek hadi bitir de görelim diyorlardı. Sadece yeni bulunan desenin yapımı 2 buçuk hafta sürüyor. Sonuçta yüzyıllardır devam eden bir tarihi bu. Türk kültürünün önemli bir tarihi. Ben bunu merak ettim, bir gelip görmek yapımını görmek istedim. Zaten bir kere yapmaya başlayınca insan bırakamıyor, böyle ürünler ortaya çıkarmak insana çok büyük keyif veriyor” dedi.

“Hiç çalışılmamış bir kilim deseni ile karşılaştık”

Kelkit Zilli Kilimi üzerinde işlenilen desen sayısının yeni keşifle birlikte 28’den 29’a çıktığını söyleyen Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Yıldıray Meral de “Güzel coğrafyamızın bu güzel Kelkit Zilli Kiliminde usta öğreticilerimiz 28 desen üzerinde çalışıyorlar. Bunlar değişik duygusal değerleri olan, kıymetli desenler. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ederken bir köyümüzden Kelkit Yeşilyurt köyümüzden sipariş almak üzere usta öğreticilerimizle gittiğimizde orada daha önce bölgemizde hiç çalışılmamış bir kilim deseni ile karşılaştık ve bunu Zilli Kilimimize uyarladık. 29’uncu desen olarak ilimizin plakasını da yakalamış olmaktan mutluyuz. Arkadaşlarımız bu desen üzerinde çalıştılar ve bunu gün ışığına çıkardılar. Halk Eğitim Merkezleri olarak, kültürel değerlerimizi gün ışığına çıkartıp sanatla zanaatı birleştirip geçmişi modern tekniklerle, tasarımlarla geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Coğrafi işaretli bu kilimin üzerindeki desenlerin de kazandırılması ve patentinin alınması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.