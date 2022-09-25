Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düzenlenen Kelaynak ve Balcan Festivalinde 3 bin kişiye balık ekmek ikram edildi.

Birecik’te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Kelaynak ve Balcan Festivali" yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan festivalin ikinci gününde 3 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı. Fırat Nehri’nde yetiştirilen yüzlerce kilo somon ve alabalık temizlendikten sonra pişirime hazır bir şekilde alana getirildi. Dev kazanlar içerisinde ustalar tarafından yağda kızartılan balıklar, ekmek arasında Kaymakam Kadir Duman, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kandamar ve balık yetiştiricileri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Festivale katılan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.