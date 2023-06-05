Keçiören’de müzik ziyafeti

Keçiören Belediyesinin destekleriyle mahalle korosu olarak faaliyetlerini sürdüren Aşağı Eğlence Türk Müziği Korosu tarafından Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezinde konser düzenlendi.

Düzenlenen konserde birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlara tanıklık etti. Klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslarla sergileyen koro üyeleri sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Koroda performans gösteren saz ve söz sanatçılarını tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sanata dair ortaya konulan her türlü etkinliğe destek veriyoruz. Atatürk’ün de dediği gibi ‘Sanatsız kalan milletlerin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Bizi biz yapan değerler vardır. Acılar, sevgiler, hasretler, savaşlar ve ayrılıklar. Bunlar aynı zamanda milletimizin arşividir. Müzik ve diğer sanat dallarımız tarihimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyan enstrümanlardır. Bizlerde bu enstrümanların yaşaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Konserde sesiyle, sözüyle, nağmeleriyle gönlünü ortaya koyan her bir sanatçımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.