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Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin coşkusu yaşandı

Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Türk Halk Müziği korosu konseri düzenlendi.

Kültür Sanat 19.03.2022, 00:47
Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin coşkusu yaşandı

Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Türk Halk Müziği korosu konseri düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Türk Halk Müziği korosu konseri düzenlendi. Konserde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “15 yaşındaki çocuklarımız cephede şehit oldu. Bazı liselerimiz, üniversitelerimiz mezun veremedi. Biz vatanımızı bayrağımızın rengi olan şehitlerimizin kanıyla aldık. Atatürk manda olmayı kabul etmiyor, esaret altında yaşamaktansa hür ölmek Türk’ün şerefidir diyor. Kimse bu vatanı satamaz, kimse bu vatanı parçalayamaz” dedi.

“Tarihimize sahip çıkacağız”

18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir dizi anekdotu da paylaşan Başkan Altınok şunları aktardı:

“Mevziler 8 metre ve 3 dakikada bir kınalı kuzular şehit oluyor. O yiğitler koşa koşa şehadet şerbetini içtiler. Vatanı, ülkesi, bayrağı, dini, imanı ve şerefi için şehit oldular. ‘Kur’an-ı Kerim okumayı bilen Kur’an okuyordu bilmeyenler kelime-i şehadet ediyordu’ diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. ‘Çanakkale Türk’ün imanının ve cesaretinin zaferidir’ diyor yine Atatürk. Bize bu toprakları vatan kılan tüm yiğitlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Anadolu zor bir coğrafya... Bu topraklarda yaşamak oldukça zor. Bin yıl bu topraklarda yaşayan başka bir millet yok, başka bir medeniyet yok. Anadolu’ya giren milletlere ve devletlere baktığımız zaman yok olup gitmişler. Tarihimize ve bu vatanı bize bırakan şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkacağız. Bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan herkes şehitlerimize ve gazilerimize borçludur. Vatan onlara minnettar”

“Asıl hedef Türkiye”

Ortadoğu’da yaşanan savaşların asıl hedefinin Türkiye’yi parçalamak olduğunu da söyleyen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Irak yanıyor, Suriye yanıyor, Yemen yanıyor. Asıl amaç Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, kardeşi kardeşe kırdırarak bölmek ve sonra kolay lokma olarak yutmaktır. Bunu 15 Temmuz’da yapamadılar. Hangi Türk, hangi Müslüman o gece uçaklarla meclisi bombalayabilir? Türkiye güçlendikçe oyunlar devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti birçok alanda kendi ihtiyacını kendisi karşılıyor. İHA, SiHA, denizaltı, savaş gemisi, helikopter üretiyoruz. Şu anda kullandığımız mermilerin yüzde 95’ini kendimiz üretiyoruz ve dünyaya satıyoruz. Dünya savunma sanayii şirketlerinin arasında üç tane de Türk şirketi var. 2023’te inşallah savaş uçağımız da hangardan çıkacak. Türkiye buna sahip olmamalı diyorlar. Şu an sıkıntılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. Ama daha büyük daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti doğuyor. Allah devletimize zarar ve zeval vermesin. Allah kıyamete kadar devletimizi kaim ve daim eylesin”

Başkan Altınok’un konuşmasının ardından belediye konservatuvarı korosu Atatürk’ün sevdiği türküleri kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı sinevizyon gösterileri eşliğinde seslendirdi. Genel sanat yönetmenliğini Ertuğrul Karabulut ve koro şefliğini Ömer Hayri Uzun’un yaptığı konserde birbirinden güzel türkülerle vatandaşlara zafer coşkusu yaşatıldı. Konuk sanatçı Ümit Tokcan’ın da sahne aldığı konserde duygusal anlar da yaşandı.

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