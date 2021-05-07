Kebabın başkenti Adana UNESCO’nun "Gastronomi Şehri" için aday oluyor

Adana’nın Türkiye’den 3 kentin kabul edildiği UNESCO Gastronomi Şehri listesine girmek için Adaylık Komitesi Toplantısı yapıldı. Vali Süleyman Elban, "Gastronomi alanında böyle prestijli bir unvan almak Türkiye’de en fazla Adana’nın hakkı" dedi.

Toplantıda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı’na dahil olmanın önemine dikkat çekerek, “Her şehrin kendine göre bir iddiası olabilir. Ya da birçok şehrin belirli özellikleri de tanınıyor olabilir ama bunu ulusal ve uluslararası düzeyde belirli çerçeve içerisinde bu ağa dahil olan konuşlar bağlamında tanımlamak ve dünyaya tanıtmak çok önemli. Bunun da uzman bir kurum tarafından da kabul edilmesi o ağa dahil edilmesi o şehre de inanılmaz bir tescil getiriyor. Her şehir böyle bir prestijden yararlanmak isteyecektir. Böyle bir ağın içerisinde olmanın Adanamız için avantaj olacağını düşünüyoruz” dedi.

Herkesin bu konuda katkısı olması gerektiğinin altını çizen Elban, “Herkes kendi imkanı, gücü elinde kullanabileceği enstrümanlarla bu sürece katkı vermelerini bekliyoruz. Aday olan şehirleri gördük böyle bir ağa dahil olmak böyle prestijli bir unvan almak Türkiye’de gastronomi alanında en fazla Adana’nın hakkı” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı’na başvurusunun sadece Büyükşehir’in yaptığı bir proje olmadığını vurgulayarak, “Bu Adana’nın projesidir. Valimizin önderliğinde Adana’nın bütün dinamiklerinin mücadele ettiği, arzuladığı bir projedir. Biz biliyoruz Adanamızın özelliklerini ama biz istiyoruz ki dünya bilsin bunları” dedi.

Karalar, çok kapsamlı bir turizm eylem planı yaptıklarını belirterek, “Herkes mahallesindeki görüşünü, turizme katkı koyabileceğini düşündüğü Adana’nın bir özelliğini bize rahat ulaştırsın diye ‘sehircilikatolyesi.org.tr’den rahatlıkla girilebilmesini sağladık. Bütün Adanalıların bu bilgileri bize vermesi çok önemli. Katılımcı olmaları açısından da bu Türkiye’de bir ilk. Gastronomi alanında UNESCO alanına dahil olmak bizim en çok ihtiyacımız olan istihdamı, refahı arttıracaktır” şeklinde konuştu.