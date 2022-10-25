Kazak ezgileri Başkent’e damgasını vurdu

Kazakistan Cumhuriyeti’nin 25’inci Milli Günü’nde Kazak ezgileri Başkent’te güne damgasını vurdu.

16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan Cumhuriyeti’nin 25’inci Milli Günü, Ankara’da bulunan bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Müzik ve dans gösterisine eşlik eden etkinlik, davetlilerin coşkulu anlar yaşamasını sağladı.

Programda konuşan Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, “1990 tarihinde Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan eden deklarasyon kabul edildi. Bu belge sonraki yıllarımızda bağımsızlığımızın siyasi ve hukuku temelini oluşturdu. Ülkemiz için bu önemli bayram aynı zamanda Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30’uncu yıl dönümüne denk geliyor. Kardeş Türkiye, Kazakistan’ın bağımsızlığını dünyada tanıyan ilk ülke oldu. Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu adım ortak dile, kültüre ve tarihe sahip iki ülkenin kardeşliğini ve karşılıklı yardımlaşma içerisinde olduğunu teyit ediyor. Bu yıl 30 yıl içerisinde iş birliğimiz genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Kültür alanında iş birliğinin günden güne arttığını söyleyen Büyükelçi Sapiyev, “Son senelere kardeş Türkiye’nin farklı bölgelerinde Kazakistan’ın önde gelen şahsiyetlerinin ve yazarların 100’den fazla kitabı Türkçeye çevrildi. 3 okul, 13 heykel, 19 cadde, 10 park açıldı” dedi.

“Türkiye Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmanın gururunu taşıyor”

Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmanın gururunu taşıdığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, “Bağımsızlığın kazanılmasının ardından Kazakistan ile imzalanan çok sayıda antlaşma ve protokolle ilişkilerimizin ve iş birliğimizin esasları düzenlenmiştir. Atılan bu adımlar neticesinde ikili ilişkilerimizin süratle geliştirilmesi de sağlanmıştır. Köklü tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış, Türk ve Kazak halkları kendilerini her zaman birbirine yakın hissetmişlerdir. Devlet bakanlarımızın sergilediği, yakın iş birliği bizlere bağlarımızı daha da güçlendirmek için önemli bir rota çizmiştir. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın faaliyet alanları olan kültür, sanat ve turizm konularında ilişkilerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacak adımları hep beraber atıyoruz” diye konuştu.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok yabancı misyon temsilcisi katıldı.