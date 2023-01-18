Kazada ölen Tolga Güleryüz’ün adı yaşatılacak

Çiğli Belediyesinin, geçtiğimiz aylarda “Baş Belası” oyununun turne dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çiğlili tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz anısına düzenlediği tiyatro festivalinin açılışı duayen oyuncu Tamer Levent’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli Tolga Güleryüz Tiyatro Festivali’nin açılış töreni Tolga Güleryüz’ün kardeşi Ahmet Güleryüz, usta oyuncular Tamer Levent, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Begüm Öner, Filiz Özbek ve Umut Oğuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta Tolga Güleryüz’ün annesi Medine Güleryüz’ün yazdığı mektubun okunması salonda bulunanlara oldukça duygusal anlar yaşattı. Festivalin ilk günü usta oyuncu Tamer Levent’in söyleşisi ve Umut Oğuz’un “Mıknatıs” isimli oyunu ile devam etti. 21 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek festivalin bundan sonraki günlerinde Çiğli Belediyesi Tiyatrosu, Uçan Pelerin Tiyatrosu ve Mavi Sanat Tiyatrosu başta olmak üzere birçok usta ismin sahne alacağı birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunları sanatseverler ile buluşacak.

Başkan Gümrükçü: “Umudumuz; Tolga gibi bilime ve sanata gönül vermiş gençler”

Konuşmasında tiyatronun toplum açısından önemine değinen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bugün hepimiz için farklı ve duygu dolu bir gün. Birkaç ay önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz, sanata gönül vermiş idealist bir genç kardeşimiz anısına bir araya geldik. Tolga Güleryüz, sanat aşığı ve Çiğlili bir hemşehrimiz ama daha önce tanışma fırsatı bulamadığımız ancak tanısak çok seveceğimiz, Çiğli’de yaşadığını bilmediğimiz, oyununa gitmediğimiz bir kardeşimiz. Ancak şunu herkes bilsin ki ailesi ailemiz, dostları dostlarımız, ustaları ustalarımızdır. Tiyatro insana insanı insanla anlatmaktır. Çiğli Belediyesi olarak Tolga gibi gençlerimizin toplumumuzda daha çoğalması adına hizmet ve projeler üretiyoruz. Ülkemizi daha aydınlık günlere Tolga gibi bilime ve sanata gönül vermiş gençlerimiz taşıyacak. Bizlerde her daim destekçileri olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Güleryüz: “Onun tüm hayatı sanat olmuştu”

Tolga Güleryüz’ün kardeşi Ahmet Güleryüz ağabeyini çok özlediğini belirterek “Bu organizasyona ev sahipliği yapan belediye başkanımız Utku Gümrükçü’ye teşekkür ederim. Çok üzücü bir olay yaşadık, ağabeyim vefat etti. O günden bu yana neler yaşadığımızı anlatmak çok zor. Onun varlığı benim için bir güçtü. Yaşı genç olmasına rağmen çok şey başardı, eksikliğini çok fazla hissediyorum. Onun tüm hayatı sanat olmuştu. Bizim ülkemizde sanatçı olmak çok zor. Umarım ülkemizde bir zihniyet değişimi yaşanır ve sanata, sanatçıya daha fazla değer verilir” dedi.

Tamer Levent: “Tolga kendisini ve mesleğini geliştiren bir kardeşimizdi”

Festivale konuşmacı olarak katılan usta oyuncu Tamer Levent, “Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu festivali son derece anlamlı ve kıymetli buluyorum. Tolga, oyunculuk okulu okumadığı halde hayalleri ile ilgili büyük bir yol almış. Bu noktada Tolga’yı engellemeyip destekledikleri için ailesine de teşekkür ederim. Cumhuriyet dönemi öncesinde maalesef oyuncuların mahkemede şahitliği kabul edilmiyordu. Eskiden oyuncu demek bir türlü sahtekarlık ile bir tutuluyordu. Bu da bizim toplumumuzda tiyatro kültürünün oturmadığını gösteriyor. Tolga kardeşimiz de hem kendisini hem de tiyatro mesleğini geliştiren, toplumumuzun tiyatroya bakış açısını değiştirmek adına mücadele eden bir kardeşimizdi. Kalbimizde yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

Ceyhun Fersoy: “Bu perde kapanmayacak Tolga”

Festival açılışına katılan oyuncu Ceyhun Fersoy, “Çiğli Belediyesine çok teşekkür ederiz. Turnemiz 14 Kasım’da başladı. Tolga ‘Bu turneyi mutlaka yapmalıyız’ demişti. Tolga bana kazadan 5 dakika önce veda etti. Kazadan önce ‘bana elini verir misin’ dedi ve elimi sıktı peşine kaza gerçekleşti. 5 buçuk yıllık dostumu kaybettim. ’Acısı hafifler’ diyorlar ama her gün daha da artıyor. Her gün onunla konuşup sohbet ediyorum. Umarım bir yerlerde oturup bizi izliyordur. Seni çok seviyorum Tolga, kalbimizde olmaya devam edeceksin. Biz İzmir’e güle oynaya gelirdik, oyunlarımızı kapalı gişe oynardık ama bunun için geleceğimizi hiç düşünmedim. Çok üzgünüm” diyerek duygularını ifade etti.

Begüm Öner: “İyi ki bu dünyadan Tolga Güleryüz geçti”

Oyuncu Begüm Öner, “Ben de Çiğli Belediyesine çok teşekkür ederim. Tolga gerçekten bizim için çok değerliydi. Haberi aldığımda Amasya’ya doğru yola çıkmıştım ama asla inanmadım. Bir karışıklık olmuştur diye düşündüm. Amasya’ya vardığımda, Tolga ile karışılacağımı, birlikte yaşlanacağımızı ve el ele bu ömrü geçireceğimizi düşünüyorduk. Tolga tiyatroya çok aşıktı ve biz de öyleydik. Yıllarca omuz omuza perdemizi açtık ve oyunlarımızı oynadık. İyi ki bu dünyadan Tolga Güleryüz geçmiş ve yollarımız kesişmiş” sözlerine yer verdi.

Melis İşiten: “Tolga’nın adının geçtiği her yerde olacağız”

Tolga Güleryüz ile duygu ve düşüncelerini paylaşan oyuncu arkadaşı Melis İşiten şöyle konuştu: “Tolga’nın adının geçtiği her yerde olacağız. Hayatta bizler kaldık, o gitti. Tiyatro için yaşayan biriydi. Çok güzel şartlarda patronluk yapardı. Çalışma arkadaşlarına onun kadar değer veren çok az insan vardır. 6 sene onunla 600’e yakın oyun oynadık ve hep kapalı gişe oynadık. Sahneye çıkma sebebim hep Tolgaydı. Onu çok seviyoruz."

Filiz Özbek: “Bana çok şey kattı”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Filiz Özbek, “Tolga’yı en geç tanıyanlardan biriyim ama bana çok şey kattı. Tanıdığım için çok mutluyum ama geç tanıdığım için çok üzgünüm. Vefatından bir saat önce ‘Herkes seni çok sevdi, ben de çok seviyorum ve bizi bırakmayacaksın değil mi?’ dedi. Ben de ’Neden bırakayım sizi, ben de sizi çok sevdim’ dedim. Ben bırakmadım ama o bıraktı gitti. Mesleğine ve çalışanlarına bu denli değer veren, hakkını veren, her oyundan sonra ’Mutlu musunuz, iyi misiniz?’ diye soran başka bir patron görmemiştim” dedi.

Umut Oğuz: “Tolga’nın adı Çiğli’de yaşayacak”

Oyuncu Umut Oğuz ise “Tolga, gördüğüm en zeki adamlardan birisiydi. Çok inatçı ve hırslıydı. Altınoluk’taki bir oyunumda beni izledi ve ‘Benim tiyatromda oynayacaksın ağabey’ dedi. Programımın dolu olduğunu söylesem de ne yaptı etti beni kendi tiyatrosuna aldı. Ben de hep İzmir’e ne zaman gelsem mutlu olurdum ama ölümler bizi terbiye ediyor. Tolga’nın adının burada yaşayacak olmasından ötürü bu organizasyon çok önemli. Bu ülkede biz çok zor şartlarda sanat yapıyoruz. Yıllardır Çiğli’nin seyircisi bu salonu coşku ile doldurdu. Ne zaman gelsem çok mutlu oluyorum. Umarım çok daha iyi şartlarda sanat yapabileceğimiz günlerde yeniden buluşuruz” diye konuştu.