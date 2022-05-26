Kaymakam Türk Mutfağı Haftasında kolları sıvadı, kadınlarla birlikte mutfağa girdi

Türk Mutfağının zenginliğine dikkat çekmek isteyen Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, kadınlarla birlikte mutfağa girip Elazığ’a özgü Harput ve içli köfte yaptı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle ülke genelinde birçok etkinlik yapılıyor. Bu çerçevede Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, ilçedeki kadınları Elazığ’a özgü yemekleri yapması için Öğretmenevine davet etti. Kadınlar yemek yaparken Kaymakam Vural’da kolları sıvayıp önlüğü takarak mutfağa girdi. Kadınlarla birlikte çalışan Kaymakam Vural, kente özgü Harput ve içli köfte yaptı. Usta bir aşçı gibi yemekleri pişiren Vural, ardından kadınlar ve çalışanlarla birlikte yaptığı köfteleri yedi. Kültürel kodları oluşturan örf, adet, gelenek ve yemeklerin bir sonraki kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Vural, buna dikkat çekmek amacıyla mutfağa girdiğini söyledi.

21-27 Mayısın Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını belirten Kaymakam Yunus Emre Vural, “Bizde kadınları öğretmenevine davet ettik. Kolları sıvadık mutfağa girdik. Elazığ’ımıza özgü Harput köfteyi ve içli köfteyi yaptık. Dünya mutfakları içerisinde Türk mutfağının çok müstesna bir yeri olduğunu düşünüyorum. En önemli mutfaklardan bir tanesidir. Anadolu coğrafyası, pek çok medeniyete başkentlik ve çeşitli dinlere ev sahipliği yapmıştır. Birçok kültürün kaynaştığı çok önemli bir coğrafyadır. Dünyanın göz bebeği diyebileceğimiz bir coğrafyadır. Bu kadar örf ve adetin kaynaştığı yerde yemeklerinde çeşitli olması son derece doğaldır. Elazığ’ımıza özgü Harput ve içli köfteyi biz bugün mutfağa girip hemşerilerimizle beraber yaptık. Biz kültürel kodlarımızı oluşturan bizi biz yapan örf, adet, gelenek ve yemeklerin bir sonraki kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Unutulmamasını, günlük hayatın içerisinde devam ettirilmesini istiyoruz. Buna dikkat çekmem amacıyla bizde mutfağa girdik” dedi.