Kayapa Hamamı ve çok amaçlı salon hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından yenilenen Kayapa Hamamı ve yeni inşa edilen çok amaçlı salon törenle hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını çözecek projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Kayapa Mahallesi’nde yapılan 308 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı salon ve yenilenen hamamın açılışı yapıldı. Kayapa halkının talep ettiği iki hizmeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bütün mahallelerimize eşit şekilde ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirme gayretindeyiz. Hatırlanacağı gibi bir süre önce yaptığımız mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlarımız buradaki eski hamamın ve karşısındaki düğün salonunun işler hâle getirilmesini talep etmişler, hamam kültürünü burada yaşatmak istediklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine uzun yıllardır işletilmeyen eski hamamı tadilattan geçirerek yeniden işler hâle getirdik. Daha önce hamamın karşısında bulunan ancak depreme dayanıksız olduğu için yıkılan düğün salonunun yerine de yine hamamın yanında belediyemize ait arsa üzerine çok amaçlı bir salon inşa ettik. Bu salonu düğünleriniz için kullanabileceğiniz gibi burada çeşitli toplantılar da yapılabilecek. Nilüfer Belediyesi Kayapa Hamamı ve çok amaçlı salonumuzun işletmesini Nilbel yapacak. Sizler burada dilediğiniz gibi hamam kültürünü ve düğün geleneklerinizi yaşatabileceksiniz” dedi.

Törende konuşan Kayapa Muhtarı Ali İhsan Dengiz ise, Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kayapa’nın hızla gelişen bir bölge olduğunu kaydeden Dengiz, meydan, park yapımı gibi taleplerini dile getirirken, ağır tonajlı araçların geçişi ve çöp depolama alanının yapılmaması konusunda Nilüfer Belediyesi’nden destek istedi.