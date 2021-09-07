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Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı bulundu

Adıyaman Boğazkaya köyünde ormanlık alanda bulunan kaya üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz istiridyesi bulundu.

Kültür Sanat 07.09.2021, 11:00
Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı bulundu

Adıyaman Boğazkaya köyünde ormanlık alanda bulunan kaya üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz istiridyesi bulundu.

Geçtiğimiz hafta fosseptik çukuru kazılırken Ortaçağ’a ait tarihi tünelin bulunduğu Boğazkaya köyü sınırları içesinde bu kez de milyonlarca yıllık deniz canlısı fosili bulundu. Ormanlık alanda tarihi yapıları inceleyen görevliler, tesadüfen bir kaya parçasında fark ettikleri milyonlarca yıllık deniz canlısını görüntüledi. Bölgede başka fosillere de rastlandı.

Büyük tarak veya tuzlu su istiridye cinsi olan Pecten isimli deniz canlısının 65 milyon yıl ile 142 milyon yıl arasında yaşadığı biliniyor. Çift kabuklu yumuşakçalar olan Pecten’in Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığı kayıtlarda yer alıyor.

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