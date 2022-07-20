Kavak’ta şenlik heyecanı

Samsun’un Kavak ilçesi, uzun bir pandemi sürecinin ardından bu yıl 9’uncusu düzenleyecek "Güreş Festivali ve Kültür-Sanat Yaz Şenliği"nin heyecanını yaşıyor.

Kavak Belediyesi Güvenpark Piknik Alanı’nda 22-23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şenlikler kapsamında yöresel ve tanımış sanatçıların konserleri yanında karakucak güreşleri, halat çekme, çuvalda koşma, kaşıkta yumurta taşıma, yoğurt içinde para bulma ve sandalye kapma gibi çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yapılacak.

Şenliklerin, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra gelenek ve göreneklerin yaşatılmaya çalışılan önemli etkinlikler olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Belediyemiz Güvenpark Piknik Alanı’nda bu yıl 9. kez düzenleyeceğimiz geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali ve Kültür-Sanat Yaz Şenliği etkinliklerimize tüm Kavak ve Samsunlu hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez yapılacak şenliklerde tüm misafirlerine eğlenceli, güzel vakitler geçirmeyi amaçladıklarını belirten Sarıcaoğlu, “Maalesef tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci yaşadık. Bu iki yıllık süreçte şenliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Ama çok şükür kötü günler artık geride kaldı. Bu yıl yeniden başladığımız şenliklerimizde hemşehrilerimizin sosyal, kültürel, sportif tüm faaliyetleri doya doya yaşamalarını istiyoruz. 3 gün sürecek yaz şenliği programımız boyunca her gün akşam birbirinden değerli sanatçılar olacaklar. Ama şenliğimiz sadece sanatçıların gelip şarkı icra ettikleri bir şenlik olmayacak. Burada birçok faaliyetler, güreşler, yarışmalar olacak. İnşallah hemşerilerimizin ve misafirlerimizin Kavak’ta doya doya bir yaz şenliğini yaşayacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.