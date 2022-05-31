Kastamonulu öğrenciler Çanakkale’yi gezdi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Çanakkale’yi gezdi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği öncülüğünde İmam Hatip Lisesi ile ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler, Çanakkale’yi gezdi. Azdavay İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneğinin desteğiyle rehber öğretmenleri eşliğinde 3 günlük geziye katılan 50 kişilik öğrenci gurubu, Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı mekanları yakından görme fırsatı buldu.

Öğrenciler, İstanbul’da Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Topkapı Sarayını gezdikten sonra boğaz turu yaptı. Ardından Çanakkale’ye geçen öğrenciler, burada da Şehitler Abidesi, 57. Alay, Anafartalar, Conk Bayırı Savaş Mevzileri, Truva Atı, Aynalı Çarşı, Seddülbahir, Akbaş Şehitliği, Şahin Dere Şehitliği, Seyit Onbaşı, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyasını gezdi.

Azdavay İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ayhan Bakır, öğrencilerin kilitbahir kalesi, namazgah tabyası, seyit onbaşı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi çok sayıda tarihi yerleri gezerek manevi atmosfer yaşadığını söyledi.

Azdavay’da gençlerin tarihi ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, milli ve manevi değerlerine vakıf bir neslin yetişmesine öncülük etmek istediklerini söyleyen Bakır, “Biz, İmam Hatip camiası olarak ilçemizin bütün öğrencilerini kucaklayarak hem geleceklerine hem manevi değerlerine, milli değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesine öncülük etmek istiyoruz. Bu çerçevede de hem İstanbul’un Fethine denk gelmesine de tevafuk oldu. Çocuklarımızı Çanakkale’ye götürmeye planlıyorduk. Şehitlerimizin yattığı yerleri ziyaret etmesi, bu değerlere sahip çıkması, ekip olarak bunu hedeflemiştik. İnşallah bundan sonrada hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemizin ihtiyaç sahibi öğrencilerine destek vermeye, eğitimlerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu uğurda yanımızda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı etkinlikleri devam ettirmeyi cenabı Allah bizlere nasip eylesin” dedi.