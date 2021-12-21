banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Hamsi kayıplara karıştı!
Hamsi kayıplara karıştı!
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
TOGG’un logosu yerini aldı
TOGG’un logosu yerini aldı

Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa’yı gezdi

Kastamonu’nun Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa’nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek tanıma imkanı buldu.

Kültür Sanat 21.12.2021, 12:23
Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa’yı gezdi

Kastamonu’nun Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa’nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek tanıma imkanı buldu.

Kastamonu’nun Devrekani Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenen gezi programında, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile beraberindeki 110 kadın katılımcı, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini ziyaret ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Devrekanili 110 kadının katıldığı gezi turu için iki otobüs ve 1 minibüs ile Devrekani’den hareket eden gezi heyetinin ilk adresi İstanbul oldu. İstanbul’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ziyaret edildikten sonra, Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’na geçildi. Burada da Şehitler Abidesi, Conk Bayırı, 57. Alay Şehitliği, Onbaşı Seyit Heykelleri, 1915 yılından kalma savaş araç gereçlerinin de sergilendiği müze, Alçıtepe ve Aynalı Çarşısı gezilirken, son olarak Bursa’da Osmangazi Panorama, 1326 Bursa Fetih Müzesi, Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ziyaret edildi.

Devrekani’de ikamet eden 110 kadın, katıldıkları gezi programında rehberler aracılığıyla belirtilen yerleri gezerek yakından tanıma imkanı buldu.

Gezi programı hakkında bilgilendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “İlçe halkımıza yönelik düzenlenmiş olduğumuz sosyal ve kültürel etkinliklerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Devrekani Halk Eğitim Merkezi mesleki eğitim kurslarımızdaki usta öğretici, eğitmen ve kursiyerler ile birlikte ilçemizde ikamet eden kadınlara yönelik düzenlemiş olduğumuz gezi programında, katılımcılara güzel ülkemizin medeniyetler beşiği olan şehirlerini, tarihi zenginliklerini, doğal güzelliklerini ve sahip olduğu manevi değerlerini keşfetme fırsatı sunduk. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki süreçte de yineleyerek, ülkemizin güzelliklerini ilçe halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Gezi etkinliğimiz sürecinde bizlere kapılarını açan, misafir eden, Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ulaş Akhan’a, Bursa Kastamonulular Federasyon Başkanı İsmail Tiftik’e, Devrekani Dernekler Federasyonu Başkanı Levent Kaya’ya, Kas-Der Genel Merkezi’ne, Hasan ve Hüseyin Sel Kardeşlere, Ulaşımı sağlayan Özlem Seyahat Yönetimine ve uyumlarından dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8