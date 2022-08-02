Kastamonu’da tarihi konakların restore ediliyor

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Kastamonu’da bulunan tarihi konakların restore çalışması çerçevesinde 25 konağın dış cephesinin restore işlemi gerçekleştiriliyor.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Kastamonu’daki tarihi konakların restore çalışmaları devam ediliyor. Bu çerçevede Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi’nde bulunan 25 tarihi konağın restore çalışmaları gerçekleştiriliyor. Restore çalışmaları çerçevesinde tarihi konakların dış cepheleri onarılıp boyanıyor ve bu şekilde harabe görüntüden yeni görünüme kavuşturulması sağlanıyor.

Restore çalışmaları hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, “Konaklarla ilgili olarak Ahşap Birimimiz, son hızla çalışmalarına devam ediyor. Ahşabın başkentinde tarihi konaklarımızı şehrimize ve turizme kazandırmak istiyoruz” dedi.

Nasrullah Meydanı ile Kastamonu Kalesi arasında gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesi ve Nasrullah Meydanı’ndaki projelerle ilgili bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, “Sokak sağlıklaştırma çalışmamız devam ediyor. Bakanlığımız ile Nasrullah Meydanı ile Kastamonu Kalesi arasında bir kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş ve orada da kentsel dönüşümü başlatmıştık. Bakanlığa bütün dosyalarımızı teslim ettik. Nasrullah Meydanı’nda ‘Tek Tip Tabela’ uygulaması ve bir de oradaki dükkanların dış cepheleri ile ilgili bir çalışma yapmıştık, İnşallah o çalışmanın da startını verip önümüzdeki günlerde halledeceğiz” şeklinde konuştu.