Kastamonu’da sonbahar manzarası dron ile görüntülendi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde birbirinden farklı renklerin oluştuğu sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi sonbaharın gelmesiyle kahverengi, kırmızı, sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Sonbahar manzarası ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan İhsangazi ilçesi havadan görüntülendi. Sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı İhsangazi ilçesinde farklı tonlara bürünen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, güzelliğiyle mest ediyor. Hayran bırakan sonbahar manzarası, ‘dron’ ile havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ikamet ettiğini belirten Yasin Ciğerci, “Hobi olarak boş vakitlerimde dron ile çekimler yapıyorum. Sonbaharın gelmesiyle bölgemizin gizli kalmış cennetini çekiyorum. Bu sayede bölgemizi de tanıtmaya gayret ediyorum” dedi.