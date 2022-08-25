Kastamonu’da Paplogon’dan Candar’a Sergisi açıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün İnebolu’ya Gelişinin 97’inci yıldönümü etkinlikleri ve 10. Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde İnebolu Gabak Gavur Gonağı’nda “Paplogon’dan Candar’a” sergisi açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün İnebolu’ya gelişi ve Şapka İnkılabı etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tören düzenlendi. İnebolu Gabak Gavur Gonağı’nda yapılan etkinlikte “Paplogon’dan Candar’a” sergisi açıldı. Sergide, kent tarihçisi Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu’nun “Paplogon’dan Candar’a-Kastamonu’nun Tarihi Kitabı” adlı çalışmasından seçilmiş değişik ve ilgi çekici konuları grafik anlatımlarla İnebolu halkı ve ziyaretçileri ile buluşturdu.

Serginin açılışına İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, İnebolu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Akbay ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kent Tarihçisi Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, yaptığı açıklamada, “Kastamonu’nun tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve 97 yıl önce gerçekleşmiş Şapka ve Kıyafet İnkılabı bizim için çok önemli ve bu günün çağdaşlaşmak medeniyet, kültür ve sanatında içerisinin doldurulması açısından mutlaka anılması gereken bir gün olduğunu biliyoruz. Bizde bu vesile ile İnebolu Gabak Gavur Gonağında yakın zaman içerisinde yazmış olduğum Paplogon’dan Candar’a adlı Kastamonu’nun tarihini anlatan ve ona bir çek tutan kitabın daha görünür vücut bulmuş somut halde ve kitabın okunulması ve tarihe objektif yaklaşım bir tarih felsefesi ile anlaşılması için bir sergi tasarladık. Anma programının içerisinde bu programımız aslında Kastamonu’nun ne kadar önemli ancak bu önemin içerisinde az çalışıldığına dikkat çekmektir ve bu tarihin içerisindeki ilgi çekebilecek noktaları insanlarla buluşturmak istedik” dedi.