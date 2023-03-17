Kastamonu’da eller şehitler için semaya açıldı

Kastamonu’daki tarihi Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii’nde düzenlenen programda şehitler için dua edildi.

Kastamonu’da "Şehidime Benden Bir Dua" programında şehitler için dualar edilip, Yasin-i Şerif okunup hatim indirildi. Kastamonu kent merkezinde bulunan tarihi Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii’nde İlim Yayma Cemiyeti ve Eğitime Destek Platformu koordinasyonunda düzenlenen programda Uhud, Çanakkale, Sarıkamış, İstiklal Savaşı, 15 Temmuz ve depremde vefat eden şehitler için dua edildi. Programda 5 bin hatim ve 50 bin Yasin-i Şerif okundu. Kastamonu Anadaolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar, şehitler için dualar edip Yasin-i Şerif okudu.