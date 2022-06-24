Kastamonu turizmde hedef büyüttü

Kastamonu Valisi Avni Çakır, turizm için en büyük yatırımlarının doğayı korumak olduğunu belirterek, “Hedefimiz en kısa zamanda pandemi öncesi 850 bin rakımını yakalayıp sonrasında çok daha yukarılara çıkmaktır” dedi.

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Yönetim Kurulu ve spor müdürleri, Kastamonu Valiliği’nin daveti ile kente bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet Kastamonu’da ilk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır ile bir araya geldi.

Kastamonu’nun en büyük zenginliği tarihi ve doğası

Kastamonu’nun bölgenin en büyük zenginliğinin tarihi ve doğası olduğunu aktaran Vali Avni Çakır, “Kastamonu, Osmanlı’nın 400 sene boyunca sancak merkezi olmuş. Burada birçok tarihi eser bırakmışlar. Bu tarih de bu şehre bir ruh veriyor. Bu tarihi yapısı ile kentimiz bir çekim merkezidir. Doğamız ve coğrafi yapımız da çok zengin.

Karadeniz’de en uzun kıyısı olan şehir Kastamonu’dur. 6 ilçemiz de sahildedir. Bakın Kastamonu, yüzde 99 homojen bir yapıdadır. Göç almamıştır. En büyük zenginliklerimizden biri de bölgemizin yüzde 70’i ormandır. Bozulmamış bir doğa var elimizde. Bölgemizde ayrıca Çanakkale’ye uzanan İstiklal yolu var. Karadeniz’den gelen cephane Kastamonu hattından Çanakkale’ye ulaşmış. İddia ediyorum Likya Yolu nasılsa İstiklal Yolu da o derece güzeldir” ifadelerini kullandı.

Tarihi kokan şehir Kastamonu

Kastamonu’nun tarihi, doğası, denizi ve kanyonları ile çok zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Vali Çakır, “Bu seneyi Kastamonu tanıtım yılı olarak belirledik. Bu şehri tanıtmak için tanıtım konusunda belli etkinlikler yapıyoruz. Biz sırt çantasını almış kendisini doğaya adayan insanlara ulaşmak istiyoruz. Öyle tesislerimiz var ki inanılmaz. Alt yapı ile ilgili ise yoğun bir çalışma içindeyiz. Bizler bu cennet köşesini herkese göstermek istiyoruz ve bunda da kararlıyız” şeklinde konuştu.

Vali Avni Çakır: "Bu sene, 850 bin gecelemeye ulaşmak istiyoruz"

Kastamonu’daki turizm hareketlerine de değinen Vali Avni Çakır, “Kastamonu’da 2018 yılında 560 bin geceleme yapıldı. 2019 yılında bu rakam 761 bine çıktı. İki sezon kapalı kaldık ve Ağustos ayında bir afet yaşandı ve sürekli yağmur yağdı. İnsanlar korktu tabi. Bu sene biz hazırız. Biz burayı bir kere de olsa insanlara göstermek istiyoruz. Bu sene ise en az 761 bin rakamını geçerek 850 bin rakamını yakalamak olacak. Daha çok yerli turist ağırlıyoruz. Yabancı turist potansiyelimiz ise, çok yüksek değil. Yüzde 95 bizim insanımız. Kademe kademe ilerlemek istiyoruz. Yabancı turistleri ağırlayacak tesisleri planlamalıyız. Önceliğimiz iç turizm sonrasında yabancı turistlerdir. Ama en öncelikli hedefimiz doğayı koruyarak yapmak olacaktır” cümlelerine yer verdi.

"Kastamonu ve ilçelerinde çirkin tesisleşme yok"

“Doğayı ne kadar korursak en büyük yatırımı o zaman yapmış oluruz. Şehir merkezinin çok az bir yeri hariç gözünüzü tırmalayan bir tesis göremezsiniz” diyen Vali Çakır, “Kastamonu ve ilçelerinde asla çirkin tesisleşme göremezsiniz ve göremeyeceksiniz de. Ormanı korumak için kesin mevzuatlar var. Betondan uzak doğal hayata önem veriyoruz. Çok sıkı denetimler yapıyoruz. Neticede Kastamonu’daki en büyük özelliğimiz bakir doğadır. 30 seneki doğa ile şu andaki doğa aynıdır. Burada 7-8 katlı çarpık yapılaşma göremezsiniz” açıklamasını yaptı.

Yemekleri en az ismi geçen şehirlerle yarışıyor

Kastamonu’da yemek kültüründe de oldukça iddialı. Etli Ekmek, Banduma, Kuyu Kebabı, Köfte, Paça, İncir Dolması, Siyez Bulgur Pilavı, Ekşili Pilav, Simit Tiridi, Üryani Eriği Hoşafı ve Cırık Tatlısı ilk etapta sayabileceğimiz yemekler. Keza pastırması ise kendine has yapısıyla Kayseri ve Afyon’dan farklı bir şekilde talep görüyor. Hatta bir adım önde olduklarını ifade ediyorlar. İnebolu’da toplanan kestane, Taşköprü’de üretilen sarımsak ve Tosya pirinci ise dünya mutfağında yer buluyor.

Ilgaz Dağları Yurduntepe Kayak Merkezi

Bölgenin kayak yapılmaya çok müsait olduğunu vurgulayan Yurduntepe Kayak Merkezi Müdürü Tuncay Sönmezışık, “Gördük ki kayak merkezimiz yatırım yapılabilecek bir bölge. Önceden Kastamonu halkı burayı pek tercih etmezdi. Yolların konforu arttı. Ayrıca buradaki tesis Kastamonu İl Özel İdaresi’nin bir birimi durumunda. İşin içinde Devletin olması da insanları buraya çekiyor. İl Özel İdaresi olarak sezon ortasında tesisi açtık. Çalıştığı görülüp pist planlamaları da yapılınca yatırımcılar ilgi göstermeye başladı. Ayrıca bölgeye 33 dönümlük bir otel alını da ekledik. Hedefimizi 12 ay turizme açık olmak şu anda kısa sürede 100 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Hedef bunun çok daha üzerinde çünkü bu hizmeti verebilecek tesislerimiz mevcut” dedi.

Şenol Yaşar: “Dünyanın en derin ikinci kanyonu Kastamonu’da”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Horma Kanyonu’nda dünyada bir eşi daha bulunmayan kanyon bitkisi ve doğal akvaryum olduğunu söyledi. Bölgede aynı zamanda kanyonun içinden geçen Zarı Çayı’nın döküldüğü Ilıca Şelalesi’nin yer aldığını kaydeden Yaşar, yine ilçedeki Valla Kanyonu’nun dünyanın en derin ikinci kanyonu olduğunu dile getirdi.

Milattan öncesinde yaşam alanı olan Ilgarini Mağarası’nın da Pınarbaşı’nda bulunduğunu belirten Şenol Yaşar, seyahat severleri Kastamonu’ya ve Pınarbaşı’na davet etti.

Suğla Yaylası’na turizm merkezi

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ise belediyenin turizm alanındaki çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Suğla Yaylası’nda oluşturdukları turizm merkeziyle alakalı Civelek, “Yaylada 24 dönüm gölet, 49 adet ve 200 yatak kapasiteli bungalov kır evleri, 200 kişi kapasiteli kır lokantası, 200 kişi kapasiteli konferans salonu, spor alanları, karavan park alanı, atlı spor alanı, piknik alanı, yürüyüş yolları, amatör kayak pisti, macera sporları parkuru, kırsal turizm ve motor sporları alt yapıları, yöresel ürün satış noktaları ve açık hava etkinlik alanı gibi birçok aktivitenin yapılabileceği alanlar oluşturuldu” diye konuştu.

Çatak Kanyonu, (Azdavay), Valla ve Horma Kanyonu (Pınarbaşı), Malyas Kanyonu (Cide), Şehriban Kanyonu (Şenpazar) ve Ersizlerdere Kanyonu (Küre) diğer taraftan iki tane atlı terapi merkezi yani sağlık merkezi de yine Kastamonu’da yer alıyor. Bu bağlamda Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yaptığı program çerçevesinde Müdür Fahrettin Şenoğlu ile Turizm Şube Müdürü Nihan Daban ve müdürlük çalışanı Emrullah Akça da bölgenin tanıtımında gazetecilere bilgiler verdi.