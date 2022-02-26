banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Kastamonu milyonlarca turisti ağırlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu’daki turizm faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktararak, “Önümüzdeki süreçte birkaç milyon turisti ilimizde ağırlayacak hale geleceğiz” dedi.

Kültür Sanat 26.02.2022, 23:58
Kastamonu milyonlarca turisti ağırlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu’daki turizm faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktararak, “Önümüzdeki süreçte birkaç milyon turisti ilimizde ağırlayacak hale geleceğiz” dedi.

Kastamonu Valiliği tarafından yürütülen 2022 Yılı Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından TÜRSAB’a bağlı seyahat acentelerine yönelik tanıştırma turu (FAM TRIP) düzenlendi. Bu kapsamda kültür turları düzenleyen Ankara merkezli 20 seyahat acentesi Kastamonu protokolüyle bir araya geldi. Kastamonu’da bulunan Doğa Kültür Köyünde gerçekleşen toplantıda Kastamonu’nun il protokolü, seyahat acentelerinin istek, talep ve önerilerini dinledi.

“Tanıtım faaliyetleriyle gecelik 765 bin konaklamaya ulaştık”

Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Kastamonu’yu siyasetiyle, belediyemizle, özel idaremizle, tüm bileşenlerimizle beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla yarınlara çok güçlü bir şekilde hazırlamak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Eminiz ki sizlerde Kastamonu’ya her gelişinizde daha ileri bir noktada görüyorsunuz. Çünkü bunlarla alakalı hem altyapı da hem üstyapı da çok ciddi yatırımlarımız var. İlerleyen süreçte inşallah bunların çok daha güzel yansımalarını göreceksiniz. Bizler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi 2017-2018-2019 yıllarında turizmde çok ciddi hamleler yakaladık. Turizmin parlayan yıldızı sloganıyla hem yapmış olduğumuz altyapı üstyapı yatırımlarımızla hem yaptığımız faaliyetlerle hem de sizin gibi değerli TÜRSAB’ın bölgemizde yapmış olduğu tanıtım faaliyetleriyle 765 bin gecelemeye ulaştık. İlimiz her yıl üzerine koyan bir oranla turizmde çok ciddi bir yere doğru giderken tüm Türkiye’de olduğu gibi pandemiye yakalandık. Bunu en iyi sizler anlarsınız. Misafirlerinizde, müşterilerinizde, davetlilerinizde çok ciddi azalmalar oldu ama bugünkü gelinen noktada tüm Dünya artık pandemi ile yaşamayı öğrendi ve şu andaki izlenime bakıldığında da inşallah yakın bir zamanda toplumun, insanların, dünyanın birinci önceliği olmaktan çıkacak. Sonuç olarak insanlar tekrardan kaldığı yerden turizme başlayacak. Bizde sizler gibi değerli dostlarımıza bölgemizdeki değişiklikleri göstermek, yeni imkan ve kapasitelerimizi göstermek amacıyla böyle bir organizasyon tertip ettik. Bu yüzden bizlerde 2022 yılını tanıtım yılı ilan ettik ve bu kapsamda 12 aya yayılan bir dizi etkinlikler planladık. Bugünkü katılmış olduğumuz kış festivali etkinlikleriyle tanıtım faaliyetlerimizden bir kısmı. İnşallah bizler bunların yansımalarını 12 aya yayacağız, her ayda en az bir etkinlik olmak üzere tekrar tanıtım noktasında ilimize daha çok ziyaretçi çekme noktasında çabalarımızı hep beraber sürdüreceğiz” dedi.

“Kastamonu, turistlerin her türlü talebini karşılayacak potansiyele sahip güzide bir ilimiz”

Kastamonu’nun her türlü turizmin yapılabileceği faaliyetleri içerisinde barındırdığına dikkat çeken Vali Çakır, “Kastamonu, dini turizm anlamından tutunda tarih turizminde, doğa turizminde, deniz turizminde, kanyon turizminde, her konuda çok güzlü potansiyeli olan bir il. Dolayısıyla siz değerli firma sahiplerimiz ya da temsilcileri, müşterileriniz veya misafirleriniz hangi konuda istekleriniz var ise Kastamonu o konuyu güçlü bir şekilde bünyesinde barındıran bir il. Bunun yanı sıra Kastamonuluların sıcak kanlı ve misafirperver olması birde bunu misyonu üstlendiği zaman gelen misafirleriniz inşallah bundan önceki tespitleriniz gibi bundan sonrada büyük bir memnuniyetle ilimizden ayrılacaklardır. Camilerimizi, bedestenlerimizi biliyorsunuz. Binlerle yıllık kadim kültürümüzü biliyorsunuz. Özellikle pandemi sonrasında çok daha fazla gündeme gelen eşsiz doğamızı ve yaylalarımızı biliyorsunuz. Her türlü turist yapısına uygun imkanlarımızı ve kapasitemizi biliyorsunuz. Şu anda biz onun çok çok azını kullanıyoruz ama ilerleyen süreçte inşallah sizlerin de desteğiyle Kastamonu’da inşallah birkaç milyon turisti ağırlama noktasına geleceğiz. Konaklama konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. Bir dizi tesislerimizde iyileştirme çalışmalarımız var. Konak gecelememizden biraz daha modern konseptteki gecelemeye kadar yelpazemiz çok geniş. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yeterince kapasitesi var. Konaklama sorunumuz da yok inşallah devam eden, başlayacak olan yatırımlarımızla beraber doğanın içerisinde tamamen ahşap konsepte yani geleceğin turizmin konseptine uygun şekilde ve lüks bir konsepte konaklama imkanı sunacak turizm yatırımlarımızın bir kısmı başladı, bir kısmı da başlayacak. Bir kısmı da başlama aşamasına geldi. İnşallah 1 yıl içerisinde çok ciddi şekilde yatak kapasitesine siz değerli dostlarımızın imkanlarına sunacağız. Tanıtım çok önemli, eğer siz gerekli önemi göstermezseniz buradaki güzellikleri dışarı ile paylaşamazsınız. O yüzden bizler bunların farkındayız. İlimizin sahip olduğu her türlü tarihi ve doğal güzellikleri daha çok insana, hem yurtiçinde hem de yurt dışında tanıtma noktasında irademiz var. Bununla ilgili yeni oluşum çalışmalarımız var. Siz değerli acentelerimizin, değerli basın mensuplarımızın, değerli müdürlerimizin herkesin tüm Kastamonuluların azmi ve kararlılığı da var. İnşallah bununla alakalı ilerleyen süreçte de çok daha farklı etkinlikleri de göreceksiniz” diye konuştu.

Toplantının ardından seyahat acenteleri de söz alarak istek, talep ve önerilerini il protokolüne sundu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 26 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 24 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 25 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18