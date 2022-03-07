Kastamonu gastronomide iddialı

UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağına adaylık süreci çalışmalarını sürdüren Kastamonu’nun mutfak kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, TÜRSAB’a bağlı Gastronomi İhtisas Başkanlığı Kastamonu’yu ziyaret ederek Kastamonu mutfağının yöresel lezzetlerini tattı.

UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağına yönelik adaylık çalışmalarını sürdüren Kastamonu, yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Kastamonu Valiliği himayelerinde yürütülen Gastronomi Eylem Planı (2021-2023) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda Kastamonu’ya gelen TÜRSAB Gastronomi İhtisas Komitesi Başkanlığı üyeleri, Kastamonu Üniversitesi Yücebıyıklar Konağı’nda il protokolü ile bir toplantı yaptı.

Vali Avni Çakır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ve Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Doğal ve eşsiz lezzetleri, Kastamonu’yu Gastronomi turizminde öne çıkarıyor

Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “İlimizin sahip olduğu zenginliklerini gösterme kapsamında misafirlerimizle birlikteyiz. TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Bey hafta sonunda ilimize geldiler. İlimizin özellikle gastronomi konusundaki değerleriyle alakalı ve bunların yanında tabii ki, Kastamonu’nun muhteşem tarihi ve doğasıyla alakalı kısa bir gezinti yapma imkânı buldular. Kastamonu sadece inanç turizminde, doğa turizminde, kış turizminde, deniz turizminde değil, bunların yanı sıra 800’den fazla lezzeti bünyesinde barındıran eşsiz gastronomisiyle de yemek kültürüyle de çok önde bir şehirdir. Bunun yanı sıra şu an itibariyle 27’ye ulaşan inşallah bu yılsonunda 30’u geçecek olan Coğrafi İşaretli ürünlere de sahibiz. Bunların hepsi bizi turizmde, özellikle doğallıkta ön plana çıkartıyor. Tabii bunları göstermemiz lazım, tanıtmamız lazım. Kastamonu’da bu konudaki eksikliğimizi inşallah bu tür faaliyetlerle gidermeye çalışıyoruz. Tabii turizm denilince ilk önce akla deniz turizmi geliyordu, artık bunun yanında doğa eklendi. Yakın zamanda da gastronomi turizm belki de bunların önüne geçecek. Gastronomi turizmi şu an tüm dünyada da ülkemizde de çok ciddi bir potansiyele ulaştı. Kastamonu hem Ankara’ya hem İstanbul’a yakınlığı hem doğal lezzetleri konusunda sahip olduğu eşsiz birikimiyle inşallah Türkiye’de gastronomi denilince akla gelen illerden biri olacak. Biz değerli Ömer başkanımızı ve arkadaşlarımızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Kendileri ile konuştuk. İnşallah ilerleyen süreçte bu konuda çok daha fazla acentenin katılımıyla ilimizde değişik etkinlikler yapılacak. Bu anlamda Kastamonu lezzetlerini inşallah ülke ve dünya turizmiyle buluşturacağız. Kastamonu’yu lezzet turunda da üst seviyelere hep birlikte çıkartacağız” dedi.

Turizm konusunda tür şehir birlikte çalışıyor

Turizm alanında ilin tüm birleşenlerinin bir ve beraber olmasının başarıyı getirdiğini söyleyen Vali Çakır, “Bugün burada çok güzel bir tablo sergilediğimizi düşünüyorum. Üniversitemiz, Belediyemiz, Turizm İl Müdürlüğümüz, Ticaret Odamız, Borsamız, Esnaf Odamız, Kalkınma Ajansımız, Turizm Fakültemizle beraber bütün turizm faaliyetlerini beraber planlıyoruz ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında özel sektördeki arkadaşlarında destekleri çok önemli. Neticede il olarak biz bu konuda kenetlendik. İnşallah bu başarıya da yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Gastronomi ’de kıymetli bir mücevher gibi

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ise, bütün kenti bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kentimizin ileri gelenleri bir araya geldik. Neler yapabiliriz konusunda çalışma ziyaretlerimiz tamamladık. İnşallah acentelerimizi getireceğiz. Düzenli bir şekilde getireceğiz. Burayı tanıtacağız. Kastamonu gastronomi konusuna Türkiye’nin kıymetli bir mücevheri. Kastamonu’yu layık olduğu yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da üniversitenin tabiat turizmi ve ormancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu hatırlatarak, “Bizlerde Yaratıcı Mutfak Ağı’na dahil olabilme yönünde üniversite olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Kastamonu’nun turizm değerlerinin başında gelen gastronomi konusunda TÜRSAB ile iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı kendilerine ifade ettik. Üzerimize ne düşüyor ise kendileri ile iş birliği yapmak için bütün gayretimizi göstereceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de ilk olacak; 450 yıllık Acem Hanı, Gastronomi merkezi oluyor

TÜRSAB yetkililerini Kastamonu’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu 812 çeşit ürünüyle gastronomide iddialı şehirlerden bir tanesi. Çünkü Kastamonu Ilgaz’dan sahil şeridine kadar, çok geniş bir coğrafyaya sahip. Doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Kanyonlar bölgemiz var. Kayak, deniz ve doğa turizmi için uygun imkanlara sahibiz. Bir yere gittiğimizde ‘Nereyi görürüm, nerede kalabilirim ve ne yiyebilirim?’ sorularını hepimiz soruyoruz. Dolasıyla Kastamonu bu üçüne de günden bugüne artan konforlu cevaplarını verebilecek düzeye geliyor. Şehrin birleşenleri de şehrin geleceğinin turizmde olduğunda hem fikir. Hem Ömer Bey’e hem de Diğdem Hanım’a bu noktada hem teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bizimle yürümeleri için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Gastronomi Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, “450 yıllık bir Acem Hanımız var. Acem Hanımızı bir Gastronomi Merkezi haline getiriyoruz. Türkiye’de de bir ilk olacak. Burasın Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapıyoruz. Son birkaç ayda artan inşaat maliyetleri yeni bir bütçelendirme yapmamızı gerekli kıldı. Dolayısıyla 12-13 milyon TL civarında bitmesini beklediğimiz Gastronomi Merkezi’mizin yaklaşık 27-28 milyon TL’yi bulduğunu gördük. Yeni bir fizibilite çalışması yaptık. KUZKA desteği bu noktada 10 milyon TL civarında olacak. Geri kalanını biz belediyemiz bünyesinde halledeceğiz. Startı havaların ısınmasıyla veriyoruz. En kısa sürede de hayata geçireceğiz” dedi.