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Kasımda CSO Ada Ankara'da konserler bir başka olacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Yerleşkesi, kasım ayında birçok müzik türünden konsere ev sahipliği yapacak.

Kültür Sanat 05.11.2021, 12:21
Kasımda CSO Ada Ankara'da konserler bir başka olacak

ANKARA (AA) - CSO Şefi ve CSO Ada Ankara Yerleşkesi Sanat Yönetmeni Cemi'i Can Deliorman, kasım etkinlikleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Klasik müzikten caza, Türk müziğinden uluslararası festivallere her türden müzik dinleyicisini ağırlayacaklarını belirten Deliorman, "Bu ay tüm salonlarımızda, müziğin her bir türüne kapılarımızı açacağız." dedi.

CSO Ada Ankara yerleşkesinin lokomotifinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserleri olduğunu, bu konserlerin cuma akşamları müzikseverlerle buluşmaya devam ettiğini söyleyen Deliorman, CSO'nun uluslararası solistleri ve şefleri konserlerinde ağırladığını vurguladı.

Deliorman, bu kapsamda 12 Kasım'da Rus devlet sanatçısı Andrey Gorbachev'in balalayka solisti olarak CSO sahnesinde olacağını, 19 Kasım'da ise Bach'ın iki piyano için yazdığı konçertonun konuk piyanistlerce CSO eşliğinde seslendirileceğini bildirdi.

Türk sanat ve Türk halk müziğiyle anılarda yolculuk

Cemi'i Can Deliorman, CSO Ada Ankara yerleşkesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı geleneksel müzik topluluklarının konserlerinin de devam edeceğini dile getirdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun 10 Kasım'da tek olarak, 11 Kasım'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile Atatürk'ün müzik meclislerinde dinlediği, sevdiği ve seslendirdiği şarkılardan, türkülerden oluşan ortak konser vereceğini duyuran Deliorman, şunları söyledi:

"Müzikseverler, 8 Kasım'da Türk Halk Müziği Korosu'nun Gönülde Sırlanmış Türküler, 30 Kasım'da Türkülerle Anadolu Seyranı, 21 Kasım'da da Klasik Türk Müziği Korosu'nun Gül'ü Susuz Seni Aşksız Bırakmam adlı Zekai Tunca özel konserini izleyebilecek. Osman Nihat Akın ve Selahattin İçli anısına Bir İhtimal Daha var ve Sonbahar Vurgunu, Yıldırım Gürses anısına da Bir Garip Yolcuyum konserleri düzenlenecek."

Deliorman, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun Bin Yıllık Miras konserinde mehteran ve Türk musikisi sazları eşliğinde marşların seslendireceğini anlattı.

Eliyahu ve Bernius CSO Ada Ankara Sahnesi'nde

Yabancı orkestra, topluluk ve sanatçıları da yerleşkedeki konser salonlarında misafir etmeyi sürdürdüklerini anlatan Deliorman, Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın ilk kez CSO Ada Ankara yerleşkesine geleceğini belirtti.

Deliorman, "Tekfen Türkiye'nin çok dinamik, çok önemli, uluslararası değeri olan bir orkestrası haline geldi. Onları ağırlayacak olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çok değerli şefleri Aziz Shokhakimovy yönetiminde özel bir repertuvarı 13 Kasım'da Ana Salon'da başkentlilerle buluşturacaklar." diye konuştu.

Klasik müzik dünyasının en önemli isimlerinden, Edison ve Altın Diyapazon Ödüllü Alman Şef Frieder Bernius'un 16 Kasım'da Ana Salon'da müzikseverle buluşacağını belirten Deliorman, Rezonans ve Devlet Çoksesli Korosu sanatçıları ortaklığıyla gerçekleşecek konserin repertuvarında, ney ve tambur gibi geleneksel Türk çalgılarının klasik müzik eserleriyle buluşacağını kaydetti. Deliorman, "Mark Eliyahu 18 Kasım'da CSO Ada Ankara'da Ana Salon'da olacak. Eliyahu Türkiye'de çok sevilen, çok takip edilen bir sanatçı." dedi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Neşet Ertaş türküleri

Türkiye'deki diğer senfoni orkestralarının, devlet orkestralarının yerleşkeye turneye geleceklerini belirten Deliorman, bu ayın konuğunun Antalya Devlet Senfoni Orkestrası olduğunu, 22 Kasım'da orkestranın Şef Eray İnal yönetiminde Neşet Ertaş türkülerinden oluşan bir konser vereceğini bildirdi.

Deliorman, akustik ve teknolojik imkanları gereği CSO Ada Ankara yerleşkesindeki Mavi Salon'da caz müziği hayranlarına yönelik konser dizisi başlatacaklarını, bunlardan ilkinin 15 Kasım'daki Somel Trio konseri olacağını kaydetti.

Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nin konserlerinin de kasım ayı boyunca yerleşkede devam edeceğini bildiren Deliorman, Başkent Üniversitesi Orkestrası'nın sezon konserlerini CSO Ada Ankara yerleşkesinde vereceğini söyledi.

#kültür
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