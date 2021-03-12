Kasetin mucidiydi... Lou Ottens hayatını kaybetti: Lou Ottens kimdir?

Müzik dünyasında çığır açan kasetlerin mucidi, Hollandalı mühendis Lou Ottens 94 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, ailesi Ottens’'n Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde 6 Mart Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

1960 yılında dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olan Philips'in ürün geliştirme biriminin başına geçen mühendis Ottens, ekibiyle birlikte kaseti geliştirmişti.

Hollandalı mühendisin 1963'te Berlin Radyo elektronik fuarında tanıtılan ve müziği erişilebilir hale getiren icadı, dünya çapında ses getirmişti.

Piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında satılan kaset sayısının 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor.

CD TEKNOLOJİSİ DAHİL, KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİN ÖNCÜSÜ OLDU



Ottens, 1960 yılında Philips’te ürün geliştime mühemdisi olarak çalışırken ekibiyle birlikte ses kasetlerini üretti. 1963 yılında Berlin Radyo elektronics fuarında tanıtılmasının ardından, kasetler büyük bir fenomene dönüştü ve müzik endüstrisini köklü bir şekilde değiştirdi. Ardından mucit Sony ve Philips’le kasetin patenti kullanmaları için anlaşmaya vardı.

100 MİLYARDAN FAZLA SATTI



1960’lı yıllardan bu yana tüm dünyada 100 milyarı aşkın ses kasedinin satıldığı tahmin ediyor.



Diğer taraftan Ottens, 80’li yıllarda ses dosyalarının sıkıştırılması mantığına dayanan CD’lerin geliştirilmesinde de katkıda bulundu. CD’lerin ise dünya genelinde 200 milyardan fazla satıldığı düşünülüyor.

Kasetlerinin orta çıkışının 50. yıldönümünde Time dergisine konuşan Ottens, icadının ilk günden itibaren dünya genelinde bir sansasyon yarattığını söyledi.

ESKİYE RAĞBET: LADY GAGA DA "KASET ÇIKARDI"



Öte yandan, kasetler 2000’li yılların ardından CD ve dijital müzik platformlarının artmasıyla gözden düştü. Ancak, yalın zamanda popülaritesinde beklenmedik bir artış yaşadı. Lady Gaga ve The Killers da dahil olmak üzere bir dizi sanatçı kendi albümlerin kaset versiyonlarını da yayınlandı.





İngiltere'deki Official Charts Company'ye göre 2020'nin ilk yarısında kaset satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı. ABD'de ise Nielsen adlı yapım şirketine göre kaset satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı.