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Kaş yapalım derken göz çıkardılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde bulunun Damlalı Dede Mağarası duvarları, sprey boyalarla yazılan yazılarla çirkin bir görüntü oluştururken, tarihi mağarada bir başka skandal yaşandı, yazılar sıvanarak kapatılmaya çalışıldı.

Kültür Sanat 22.10.2021, 14:39 22.10.2021, 14:51
Kaş yapalım derken göz çıkardılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde bulunun Damlalı Dede Mağarası duvarları, sprey boyalarla yazılan yazılarla çirkin bir görüntü oluştururken, tarihi mağarada bir başka skandal yaşandı, yazılar sıvanarak kapatılmaya çalışıldı.

Akıllara durgunluk veren skandal, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Bölgede her yıl binlerce yerli ev yabancı turistin ilgi odağa olan tarihi Damlalı Dedede Mağarasının duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar gündem olmuştu. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme getirdiği olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalar ile mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyarete gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

Bu duruma müdahale etmek isteyen ve görüntü kirliliği oluşturan yazıları silmek için harekete geçen bazı çevre sakinleri ise ellerine aldıkları kova ve fırçalarla, duvarlara sıva sürerek mağara duvarlarına yazılan yazıların üzerini kapatmaya çalıştılar. En az 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan bu tarihi mağaraların bir sandal yöntemle sıvanması ise başka bir tepkinin fitilini ateşledi. Özel bir silme tekniği ve cihazı ile silinmesi gereken tarihi mağaralarda yaşanan bu durum akıllarda soru işareti bıraktı.

Mağaraları sıvayanların kimler olduğu ve kimden talimat alarak böyle bir girişimde bulundukları ise bilinmiyor.

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