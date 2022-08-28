Kartal’da ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ renkli görüntülerle başladı

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13 ülkeden 22 grup ve 900’e yakın sanatçının katılım sağladığı ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ başladı. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde farklı ülkelerden gelen yabancı ve Türk dans grupları aldığı sahne performanslarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, Kartal’ın kültürel zenginliklerinin de uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacı ile bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ başladı. 3 gün sürecek olan ve adeta şölen havasında gerçekleştirilen festivale; Kanada, Mısır, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC, Senegal ve Türkiye olmak üzere toplam 13 ülkeden 22 grup ve 900’e yakın sanatçı katılım sağladı. Kazım Karabekir Meydanı’nda başlayan Kortej yürüyüşünün ardından Kartal Meydanı’nda yurt dışından gelen halk dans grupları sırasıyla kendi yörelerine ait gösterilerini gerçekleştirdi. Dans guruplarının gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

“Çocuğumuz eşimizle birlikte geldik, inşallah böyle güzel etkinlikler olur”

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Erkut Aydın, “Biz de yeni geldik. Etkinlikleri gayet de güzel bulduk. Hatta çocuğumuz, eşimizle birlikte geldik. İnşallah böyle güzel etkinlikler olur diye düşünüyorum. Kartal Belediyesine de böyle etkinlikler sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını getireceğiz biz de böyle gelmeye devam edeceğiz” dedi.

“Azerbaycan’ın dansını sabırsızlıkla bekliyorum”

Azerbaycan’dan gelen vatandaşlardan Gulnara Suleymanova ise, “Ben Azerbaycan’dan geldim. Bugün burada Kartal’da Uluslararası Halk Oyunlarını izlemekten çok mutluyum. Şu an Kırgızistan’ı gösteriyorlar. Ancak Azerbaycan’ın dansını da sabırsızlıkla bekliyorum. Çok mutluyum, bu organizasyon için Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.