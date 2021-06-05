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Kartal’da dünya çevre gününde çocuklara bisiklet hediye edildi

Kartal Belediyesi ve Lyons kulübünün katkılarıyla, dünya çevre gününde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kültür Sanat 05.06.2021, 11:45
Kartal’da dünya çevre gününde çocuklara bisiklet hediye edildi

Kartal Belediyesi ve Lyons kulübünün katkılarıyla, dünya çevre gününde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edildi.

Dünya çevre günü dolayısıyla Kartal Belediyesi ve Lyons kulübü çocuklara etkinlik düzenledi. Kartal Sanat sokağında çocuklarla buluşan Kartal Belediyesi ve Lyons kulübü yetkilileri, 8-12 yaş grubu ihtiyaç sahibi çocuklara süpriz hediyeler verdi. 35 bisikletin verildiği törende çocuklar çevre gününü coşku ve heyecanla kutladı.

Aynı sokak üzerinde bulunan ve hasat sanat atölyesi işbirliğinde çevre temalı karikatür sergisi açıldı. Sergide doğanın, çevrenin koruması ve sahiplenilmesi amaçlanarak, çocukların beğenisine sunuldu.
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